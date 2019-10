Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República aprobaron con 21 votos a favor, cuatro en contra y una abstención la terna compuesta por José de Jesús Orozco Henríquez, Arturo de Jesús Peimbert Calvo y María del Rosario Piedra Ibarra, para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2024.

El senador Emilio Álvarez Icaza inició el debate al manifestar que no se adhería a la propuesta de las comisiones unidas, luego de que ésta no fuera consultada por las y los integrantes de las comisiones; también manifestó que no cumplía con los principios de transparencia que se desarrollaron durante el proceso para la designación del titular de la CNDH.

“Lamentablemente estamos llegando a un escenario en donde se nos presenta una terna en donde incluso varias de las personas que están incluidas no reúnen esas características de independencia y autonomía, no sólo en opinión de un servidor sino de distintos colectivos de la sociedad civil”, manifestó Álvarez Icaza.

Consideró que Arturo Peimbert, quien fue titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, no se desempeñó correctamente en su labor y mostró a las y los senadores una serie de documentos que, de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos, no se le brindó la debida atención a las víctimas durante su administración.

En ese sentido, el senador propuso una terna diferente compuesta por Ricardo Bucio, Michael Chamberlin y Rosy Laura Castellanos al considerar que los tres personajes cumplían con los requisitos de desempeño laboral en la defensa de derechos humanos y con los principios de autonomía e independencia política.

En el uso de la voz, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, apoyó la alternativa propuesta por Álvarez Icaza; sin embargo, defendió que se incluyera a la activista Rosario Piedra por su trayectoria en el Colectivo ¡Eureka!, fundado por su madre Rosario Ibarra de Piedra.

“Es insostenible la terna que se ha propuesto. No es sólo un tema de acuerdos sino que tiene que ver con trayectorias y perfiles con trabajo y aspiraciones legítimas. Hagamos que la CNDH no sea ni de cuotas ni de cuates”, dijo la legisladora.

Por su parte, la senadora morenista Jesús Lucía Trasviña enfatizó la importancia de que sea una mujer quien ocupe la presidencia de la CNDH y secundó la propuesta de la senadora Micher Camarena de incluir a Rosario Piedra en la terna alternativa.

Por el contrario, las y los legisladores de Acción Nacional, si bien reconocieron la labor de la activista Rosario Piedra, no consideraron que cumpliera con el principio de autonomía política para desempeñarse como titular de la CNDH.

“No estoy de acuerdo con Rosario Piedra, respeto la trayectoria tanto de ella como de su madre, pero hay una previsión para ser titular de la CNDH que deben ser personas que no hayan tenido cargos de dirigencia, me queda claro que ella participó para una candidatura, pero lo que busca la ley es evitar una vinculación política partidista y en este caso existe”, señaló el senador panista Damián Zepeda.

Finalmente, las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron estar a favor de la terna propuesta por las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara Alta.

El pleno del Senado será el encargado de seleccionar al próximo presidente de la CNDH con el voto de dos terceras partes de las y los legisladores, para lo cual tienen hasta mañana.

