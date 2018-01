El gobierno de Estados Unidos (EU) colocó a México en el nivel 2 en materia de inseguridad al presentar sus nuevas Recomendaciones de Viaje; es decir, recomendó a sus connacionales que visitan territorio nacional a que tomen precauciones por el crimen.

“El Departamento de Estado brinda recomendaciones adicionales a los viajeros en estas áreas a través de las Recomendaciones de Viaje. En todos los países, las condiciones pueden variar en cualquier momento”, precisó la embajada estadounidense mediante una nota de prensa.

De acuerdo con la recomendación de viaje, emitida este miércoles, cinco estados del país: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas son considerados como totalmente inseguros para los ciudadanos estadounidenses, al colocárseles el nivel de alerta 4; es decir, el gobierno de Estados Unidos recomienda no viajar a dichos territorios.

En estas entidades, EU alertó a sus ciudadanos que persiste el crimen violento y que la actividad de las pandillas es generalizada.

Asimismo, 11 estados fueron calificados con un nivel 3; esto es, se pide a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren su viaje. Se trata de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

En dichos estados, el Departamento de Estado estadounidense alerta que persisten actividades criminales.

En este rubro, en Chihuahua, por ejemplo, se pidió a los empleados del gobierno estadounidense que se abstengan de viajar a Ciudad Juárez así como a los municipios de Morelos, Villa y Zapata.

En tanto, se catalogó a 16 entidades en el nivel 2, que son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

La embajada estadounidense informó que en adelante se emitirán alertas cada año para los países que se encuentran en nivel 2, como México, mientras que para los que están en nivel 3 y 4 se emitirán recomendaciones cada seis meses.

Critican recomendaciones

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, calificó de injusta la recomendación del gobierno de EU a sus connacionales de no viajar al principal destino turístico de Guerrero o “salir tan pronto como sea seguro”, debido a que en la entidad operan grupos armados que bloquean carreteras y pueden usar la violencia en contra de los viajeros.

“Considero que hay una falta de criterio porque no es posible que se les quite la alerta que tenían Los Cabos y Cancún. En Los Cabos han pasado cosas similares (de violencia) y se me hace totalmente injusta la determinación”, consideró.

En las recomendaciones se prohíbe a los empleados del gobierno estadounidense viajar a todo el estado de Guerrero, incluido Acapulco. (Con información de Alejandro de la Rosa)