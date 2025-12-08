Producción y exportación de vehículos ligeros registran caída durante noviembre

México registró caída de 8.4% y 3.4% en la producción y exportación de vehículos ligeros durante noviembre de 2025, al ensamblar 322,205 unidades y enviar al mundo 279,342 autos, como consecuencia de los paros técnicos que realizaron algunas marcas por falta de chips a nivel global, tras la problemática que enfrentó Nexperia en China.

De acuerdo con Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la producción automotriz a noviembre fue menor a la cifra reportada en noviembre del 2024 y 2023. Aunque se mantiene dentro del Top cinco de los mejores noviembres registrados.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) precisó que el 85% de lo que se produce en México se destina al mercado exterior.

Las marcas afectadas por la baja en la producción son: Honda con caída de 76% (marca que frenó su producción por el lapso de casi tres semanas); seguido de Mazda con disminución de 33%; Nissan con 17.6%, General Motors con reducción de 13% y JAC con reducción de 53% durante noviembre.

La problemática que enfrenta Nexperia por las discusiones entre China y Estados Unidos, llevó al bloqueo de semiconductores para el mundo, lo que provocó que industrias como la automotriz frenara operaciones por la falta de chips que impedía completar el ensamble de un vehículo.

Las exportaciones también se vieron afectadas con una contracción de 3.4%, con 279,342 unidades enviadas al extranjero, cifra que se reporta como la más baja desde hace dos años.

Las empresas que redujeron sus exportaciones son Mazda con 73% (pues en meses anteriores reconoció que el tema arancelaria ya impactó a su producción y envíos); seguido de Honda con 66%, Nissan con 38.5% y Stellantis en 10% de reducción en sus exportaciones.

En el acumulado de enero a noviembre, se han producido más de 3.7 millones de unidades, cifra que refleja un ligero descenso de 1.5% respecto al mismo periodo de 2024.

No obstante, este resultado se ubica como el segundo mejor registro histórico para los primeros once meses del año desde que se cuenta con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, expuso la AMIA.

De enero a noviembre, se han exportado más de 3.1 millones de unidades; a pesar de una ligera disminución de 1.6% respecto al mismo periodo de 2024, coloca a 2025 como el tercer mejor registro histórico para dicho periodo.