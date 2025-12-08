Lectura 1:00 min
Santa Iluminado recorre las calles del “barrio bravo” de Tepito
Locatarios, niñas, niños, marchantes y vecinos de Tepito aprovecharon para expresarle palabras de cariño y también sus deseos de Navidad.
El Santa Iluminado, personaje caracterizado por el artista José Miguel Moctezuma, visitó el “barrio bravo” de Tepito y recorrió sus calles para bendecir y dar alegría a los comerciantes de la zona.
Por segundo año consecutivo, José Miguel Moctezuma -quien también trabaja como estatua viviente- se dio a la tarea de recorrer las calles de la famosa colonia perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.
A su paso, los locatarios se sorprendían por su presencia y sonreían al ver que el Santa Claus los saludaba y les permitía tomarse fotos.
También niñas, niños, marchantes y vecinos del lugar se le acercaban para expresarles palabras de cariño y de paso -los pequeños- pedirle de una vez sus regalos de Navidad.
El Santa Iluminado, captado por la lente de Eric Lugo -fotógrafo de esta casa editorial- constató cómo el personaje alegró cada rincón que visitó José Miguel Moctezuma.