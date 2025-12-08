Cuba niega contactos con EU sobre un escenario sin Maduro en Venezuela

Cuba rechazó el lunes haber tenido contactos con Estados Unidos sobre cómo sería la región sin el presidente Nicolás Maduro al frente de Venezuela, calificando un reporte de prensa publicado de "absurdo y falso".

La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, declaró a Associated Press que esas supuestas conversaciones, reportadas inicialmente por Reuters el viernes con base en dos fuentes que pidieron no ser identificadas, no se llevaron a cabo.

"Cuba rechaza por absurdas y falsas las informaciones de prensa que afirman (...) supuestos contactos entre funcionarios cubanos y el gobierno de Estados Unidos para abordar asuntos internos que solo competen al gobierno de Venezuela", dijo. Cuba no respondió de inmediato a las solicitudes de Reuters para obtener más comentarios.

En los últimos meses, la administración Trump ha lanzado una ofensiva contra supuestos barcos narcotraficantes en varias zonas del Caribe y Pacífico, matando a decenas de personas al tiempo que acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aliado clave de Cuba, de lucrarse con ese tráfico.

La Habana ha criticado esas acciones y acusa a Estados Unidos de buscar el derrocamiento violento del gobierno venezolano en medio de la dramática escalada militar en la región latinoamericana.

Vidal dijo a Associated Press que "sectores" de Estados Unidos estaban llevando a cabo una campaña de desprestigio diseñada para crear una ruptura entre Cuba y Venezuela, y proporcionar un "pretexto" para una "agresión" estadounidense en la región.

"Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe y contra el tráfico de drogas", afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores en una declaración escrita a la agencia Associated press. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud para comentar sobre el tema.