Alejandro Moreno asegura que ninguna otra persecución política lo doblará, de cara a discusión de la reforma electoral

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), garantizó que ninguna otra persecución en su contra evitará su voto en contra de la iniciativa de reforma electoral que promueven el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena.

"Cualquier presión, cualquier persecución -que ya han hecho-, ni me asustan, ni me doblan, ni me echan para atrás", aseguró el dirigente nacional priista, al considerar que se deben evitar los discursos de odio y polarización.

Tenemos que conciliar y convocar a la concordia, para que tengamos un mejor país. Tenemos que llamar a la unidad", dijo el dirigente priista.

Aseguró que la construcción de la alianza "Va por México" entre PAN, PRI y PRD para las elecciones en el Estado de México y Coahuila, que se celebrarán el año próximo, es una fortaleza para impulsar también su consolidación hacia la sucesión del 2024.

En el marco del 43 aniversario de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Moreno Cárdenas reiteró que los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que sus legisladores votarán en contra de la reforma electoral del gobierno y Morena, al considerar que lastima, debilita y daña al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dijo que con ello se dio un paso firme, un paso sólido, para darle firmeza y robustez a la coalición.

Explicó que ahora la coalición debe fortalecer la defensa del régimen democrático, y consideró que se tiene que presentar una buena propuesta a México. De hecho, argumentó, los ataques del gobierno a los líderes opositores se deben a que "la coalición es potente".

Alejandro Moreno reiteró que "no vamos a apoyar esa reforma electoral" del gobierno, y ratificó que la alianza va a defender al INE y al TEPJF.

Por otra parte, en su mensaje durante la conmemoración del 43 aniversario de la Copppal, Moreno afirmó que el creciente avance de los gobiernos progresistas latinoamericanos y caribeños debe ser aprovechado como una oportunidad para desarrollar una firme estrategia de integración de la región.

Ante los dirigentes y representantes de los más de 70 partidos progresistas de 30 naciones, indicó que "podemos avanzar en la elaboración de iniciativas legislativas dirigidas al fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe".

Acompañado por Sofía Carvajal Isunza, secretaria ejecutiva de la organización, el dirigente nacional del PRI agradeció la solidaridad y apoyo ante las acciones represivas que fueron desatadas en su contra, incubadas en la inaceptable práctica de judicializar la política y politizar la justicia.

Recordó que desde su fundación, hace 43 años, en Oaxaca, México, la Copppal ha enarbolado la democracia social, como un sistema político basado en el mejoramiento continuo de las condiciones de vida del pueblo.

Anunció que el próximo 2 de diciembre, en conjunto con la Fundación Salvador Allende y la Red de Jóvenes Parlamentarios, se celebrarán en la Universidad de Guadalajara los 50 años del memorable discurso del doctor Salvador Allende.

En el evento, Porfirio Muñoz Ledo dictó la conferencia: "Los retos de la democracia en América Latina y el Caribe", en la que señaló que es posible avanzar "paso a paso" y "con unidad" en la elaboración de una Carta Constitucional para los países de la región.

Sostuvo que este proceso no es una utopía, sino algo posible que se puede llevar a cabo en breve tiempo, actuando con decisión y trabajando en toda Latinoamérica y la zona caribeña.

"Hay una multitud increíble de acuerdos, tratados y organismos que hemos hecho, pero lo que creo que se puede hacer no es una utopía, es ponerse a trabajar y reunir a la gente", puntualizó.

kg