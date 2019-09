El Partido Acción Nacional (PAN) asiste a la conmemoración del 80 aniversario de su fundación (16 de septiembre) preparándose para una reforma estatutaria, destaca Juan Carlos Romero Hicks.

El exgobernador de Guanajuato, el principal bastión panista a lo largo de su historia, expone las preocupaciones de los militantes del partido fundado en 1939: estamos revisando la misión, la visión, la militancia, los órganos de gobierno, las relaciones con la sociedad, con los poderes públicos.

El también coordinador de la fracción legislativa del PAN en la Cámara de Diputados, advierte que esa organización política seguirá siendo alternativa para los ciudadanos siempre y cuando “nuestras propuestas sean innovadoras, atractivas y que la ciudadanía vea en nosotros ésa opción complementaria”.

¿Es necesario reformar los estatutos del PAN?

En el 80 aniversario, parte del proceso que pasamos viene una reforma estatutaria que se verá los primeros meses del año próximo; estamos revisando la misión, la visión, la militancia, los órganos de gobierno, las relaciones con la sociedad, con los poderes públicos.

¿Cómo llega Acción Nacional a sus 80 años?

Con una gran motivación y un espíritu de renovación total en los retos del país, construyendo el ser una oposición constructiva, alternativa para México de manera innovadora, disruptiva y con el compromiso de una crítica y autocrítica propositiva y comprometida para atención de los grandes problemas que está enfrentando el país con una sólida doctrina que existe desde 1939, que es su alma, que se ha venido consolidando y enriqueciendo a la luz de los nuevos retos y con la gran necesidad de estar cerca de la ciudadanía, la cual es el actor estelar de la democracia y buscando ser una alternativa de contraste, particularmente pues frente a un gobierno que tiene una dictadura de ocurrencias en todos los días.

¿De qué depende que se dé ésa alternativa en estos tiempos?

Depende de que nuestras propuestas sean innovadoras, atractivas y que la ciudadanía vea en nosotros ésa opción complementaria, porque los grandes problemas del país no se están resolviendo. Ahí tiene cuatro cánceres. El más profundo es el de la pérdida de los valores, la quiebra del alma, del espíritu de las instituciones y no se está resolviendo.

El segundo cáncer crónico es la pobreza y la desigualdad y la falta de economía que incide a lo mejor en la familia y eso incluye educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, la distribución del ingreso familiar y el cáncer más preocupante es la violencia y la inseguridad.

El cuarto cáncer es la corrupción, compañera de la impunidad. Estos están muy presentes en la vida cotidiana y no se están resolviendo de manera integral, ni profunda.

¿El PAN está haciendo todo lo necesario para que sea una alternativa?

Bueno, está en búsqueda, siempre hay maneras de ser mejores y por eso nuestra propuesta tiene cuatro ingredientes: Uno, ncidir en la economía familiar; dos, poder atender los hechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la seguridad social, el agua; tres, la reconstrucción del estado de derecho y, cuatro, la guarda cuidadosa de las instituciones de la democracia, el que haya contrapesos republicanos

¿Qué suma el PAN como oposición política para la ciudadanía a 80 años de su fundación?

Suma diagnóstico, tratamientos alternativos, suma gobiernos locales exitosos, sin embargo siempre habrá un juicio de verlo al respecto, el PAN suma contribuciones muy estratégicas que enumero: Uno, la separación de poderes; dos, el respeto de los estados soberanos de los municipios; tres, políticas sociales como el seguro popular, como el despliegue de programas de vivienda, de estructura; cuatro, los temas de democracia como lo son: el acceso a la información, autonomías como las del Banco de México; cinco, tener una política exterior responsable que ahora se está mermando.

¿Cómo evaluaría el desempeño de los dos candidatos del PAN que ya han ocupado la presidencia?

Con notas aprobatorias, con mucho éxito. En el caso del presidente Vicente Fox, la alternancia, el respeto a la separación de poderes respecto de la vida republicana, las entidades soberanas, los municipios libres, el régimen de libertades que se cuidó, los derechos humanos, la exposición internacional, su estructura, la obra pública, el seguro popular, la vivienda; y en el caso del ex presidente Felipe Calderón, muchos éxitos en materia de carácter social, el tema del medio ambiente se convirtió en un líder de carácter internacional en el tema de cambio climático, colocando el tema en la agenda de primera magnitud y junto con eso, pues una economía que tenía en ambos casos transparencia y crecimiento económico, sobre todo la fortaleza de las instituciones, el respeto de la autonomía del Banco de México, el tomar decisiones responsables de economía, en materia de transparencia y la rendición de cuentas y no frente a las ocurrencias que estamos viendo hoy en día de una economía que no crece y se festeja.

¿Considera que sólo unidos los partidos pueden llegar a ser un contrapeso?

En México las elecciones son un momento de complicidad, pero no es lo único en democracia, la democracia como lo señala el artículo tercero de la constitución es una forma de vida, no sólo un régimen político.