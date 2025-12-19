Petróleo se encamina a su segunda caída semanal por la oferta y el bloqueo venezolano

Los precios del petróleo caían este viernes y se encaminaban a su segundo declive semanal consecutivo, ya que un posible exceso de oferta y las perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania contrarrestaban la preocupación por las interrupciones derivadas de un bloqueo de los petroleros venezolanos.

A las 09:15 GMT, los futuros del Brent ⁠perdían 17 centavos, o un 0.28%, hasta los 59.65 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 31 centavos, o un 0.55%, a 55.84 dólares.

En términos semanales, ambos cedían un 2.4% y un 2.8% respectivamente.

Los analistas prevén un exceso de oferta mundial de petróleo el año que viene, impulsado por el aumento del bombeo del grupo de productores OPEP+, así como de Estados Unidos y otros países.

"Que nos mantengamos en estos niveles indica que el mercado está inundado de petróleo en estos momentos", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas del Saxo Bank. "Hay crudo suficiente para mitigar cualquier interrupción".

La incertidumbre sobre cómo hará cumplir Estados Unidos la intención del presidente Donald Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados atemperaba las primas de riesgo geopolítico y pesaba sobre los precios del crudo, según Tony Sycamore, analista de IG.

Venezuela, que bombea cerca del 1% de los ⁠suministros petroleros mundiales, autorizó en la víspera que dos cargamentos no sancionados zarparan hacia China, dijeron dos fuentes conocedoras de las ⁠operaciones de exportación de crudo venezolanas.

El optimismo sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania liderado por Estados Unidos también aliviaba las preocupaciones sobre el riesgo de suministro, dijo Sycamore.

Sin embargo, los analistas de Bank of America señalaron que esperan que la bajada de los precios del petróleo frene la oferta, lo que podría impedir que entren en caída libre.