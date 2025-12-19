Trump asegura que no descarta una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantiene sobre la mesa la posibilidad de una guerra con Venezuela, según una entrevista con NBC News hecha pública este viernes.

"No lo descarto, no", dijo a NBC News en una entrevista telefónica. El primer mandatario estadounidense también dijo que habrá incautaciones adicionales de petroleros cerca de aguas venezolanas, ⁠según la entrevista. Estados Unidos se incautó de un tanquero sancionado frente a las costas de Venezuela la semana pasada.

"Si son lo suficientemente tontos como para seguir navegando, estarán navegando de regreso a uno de nuestros puertos", dijo a NBC ⁠News.

El martes, Trump ordenó un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en la última medida de Washington para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, apuntando a su principal fuente de ingresos, tras lo cual Caracas dijo que rechazaba la "grotesca amenaza" de Trump.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han acabado con la vida de al menos 90 personas.

Trump también afirmó con anterioridad que pronto comenzarán los ataques terrestres de Estados Unidos contra el país sudamericano.

En su entrevista con NBC, ⁠Trump se negó a decir si la eliminación de Maduro es su objetivo final, pero aseguró que "él sabe exactamente lo ⁠que quiero. Él lo sabe mejor que nadie", sin aportar más detalles.

Maduro alega que la acción estadounidense tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros de la nación de la OPEP, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.