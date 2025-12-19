El yen se acerca a la zona de intervención tras alza de tasas del Banco de Japón

El yen caía con fuerza este viernes, en una sesión en la que los operadores lo impulsaban hacia niveles que podrían desencadenar compras oficiales después de que el Banco de Japón subió las tasas de interés, aunque no ofreció demasiadas pistas sobre futuras alzas.

El yen declinaba frente al dólar después de que el BoJ elevó su tasa oficial del 0.5% al 0.75 por ciento. Las pérdidas se extendieron tras la rueda de prensa posterior a la ⁠reunión del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en la que se mostró impreciso sobre el momento exacto y el ritmo de las futuras alzas de tasas.

El dólar mejoraba un 1.2% frente a su par japonés, a 157.365 yenes, su mayor avance diario desde principios de octubre y el más destacado en un mes. ⁠El euro tocó un máximo histórico de 183.25 yenes y la libra esterlina se disparó hasta un 1.22%, alcanzando su cota más elevada desde 2008, a 210.58 yenes .

Los operadores empezaron a considerar las posibilidades de una intervención oficial en apoyo de la divisa una vez que el yen superó el nivel de 155 unidades frente al dólar en noviembre.

La última vez que las autoridades niponas intervinieron en el mercado fue en julio de 2024, cuando la tasa de cambio dólar/yen llegó a 161.96, máximo desde mediados de los años 80.

Derek Halpenny, del banco japonés MUFG, indicó que el yen "necesita" unas tasas más altas a corto plazo para sostenerse y que Ueda no dijo nada que lo impulsara al alza.

"Los riesgos de intervención durante el tranquilo periodo navideño se ​están convirtiendo en una perspectiva más realista", afirmó.

Durante la noche, el dólar se debilitó brevemente tras la brusca e inesperada desaceleración de la inflación en Estados Unidos, pero los inversores no estaban seguros de ⁠hasta qué punto confiar en los datos, ya que la recopilación se vio interrumpida por el cierre del Gobierno federal, y el movimiento pronto retrocedió.

La libra ⁠esterlina cotizaba a 1.3374 dólares después de que el Banco de Inglaterra recortó las tasas al 3.75%, tal y como se esperaba, pero la decisión fue más ajustada de lo que había previsto el mercado, lo que puede limitar el margen para una mayor relajación.

El euro operaba estable a 1.1717 dólares, después de que la directora del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no ofreció el jueves ninguna orientación de futuro y dijo que todas las opciones están sobre la mesa. El BCE mantuvo las tasas en el 2%, tal y como se esperaba.