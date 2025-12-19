China amenaza con "medidas contundentes" por la venta de armas de EU a Taiwán

El ejército chino intensificará su adiestramiento y "tomará medidas contundentes" para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial del país, dijo este viernes el Ministerio de Defensa en respuesta a un paquete de venta de armas estadounidenses a Taiwán por valor de 11,100 millones de dólares.

El paquete, el mayor jamás realizado por Estados Unidos a la isla que Pekín considera su propio territorio, se produce en un momento en que China ha intensificado su presión ⁠militar y política sobre Taiwán.

El Ministerio dijo que había presentado "severas protestas" ante Estados Unidos, y le instó a cesar inmediatamente la venta de armas a Taiwán y a cumplir su compromiso de no apoyar a las "fuerzas independentistas de Taiwán".

"Las fuerzas separatistas "independentistas de Taiwán", a costa de la seguridad ⁠y el bienestar de los compatriotas taiwaneses, utilizan el dinero duramente ganado por la gente corriente para engordar a los traficantes de armas estadounidenses en un intento de "buscar la independencia recurriendo a la fuerza militar"", afirma el comunicado del ministerio.

Estados Unidos, al faltar repetidamente a su palabra, consintiendo y apoyando la independencia de Taiwán, está "destinado a quemarse", añadió el ministerio.

"El Ejército Popular de Liberación de China continuará reforzando el entrenamiento y la preparación para el combate, tomará medidas enérgicas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y frustrará resueltamente los intentos de separatismo "independentista de Taiwán" y de injerencia externa".

No dio detalles sobre las medidas exactas que podría tomar.

Washington mantiene relaciones diplomáticas formales con Pekín, pero mantiene lazos no oficiales con Taiwán y es el principal proveedor de armas de la isla. Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, aunque estas ventas ⁠de armas son una fuente persistente de fricción con China.

El nuevo paquete de armas incluye sistemas de cohetes HIMARS, fabricados por Lockheed Martin y que ⁠han sido muy utilizados por Ucrania contra el ejército ruso.

El Gobierno de Taiwán, elegido democráticamente, rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

China ha rechazado repetidas ofertas de diálogo con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por considerarlo un "separatista". No ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla.