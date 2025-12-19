BBVA anuncia su mayor recompra de acciones por 3,960 millones de euros

El banco español BBVA realizó la mayor recompra de acciones de su historia, anunció este viernes, tras el fracaso de su OPA por su competidor Sabadell.

El programa de recompra de 3,960 millones de euros (4,640 millones de dólares) comenzará el lunes con un primer tramo de 1,500 millones ⁠de euros.

BBVA se está centrando en su plan para los próximos cuatro años.

Las acciones de BBVA subían un 0.3%, hasta los 19.6 euros, frente a un índice IBEX 35 casi sin cambios.

El segundo mayor prestamista ⁠de la eurozona por valor de mercado dijo en julio que dispondría de 13,000 millones de euros para distribuir a los accionistas a corto plazo.

La recompra de acciones por valor de unos 4,000 millones de euros se suma a un programa de recompra de 993 millones de euros completado este mes y a un dividendo en efectivo a cuenta de 1,840 millones de euros en noviembre.

La directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo, dijo que el programa de recompra restaría 100 puntos básicos al ratio de capital básico de nivel 1 del grupo en diciembre, dejando al banco muy por encima de su rango objetivo de entre el 11.5% y el 12 por ciento.

A finales de ⁠septiembre, el ratio de capital básico "tier-1 fully loaded" de BBVA, la medida más estricta de solvencia, subió al 13.42% desde ⁠el 13.34% de finales de junio, con un impacto regulatorio positivo adicional previsto de entre 40 y 50 puntos básicos en el cuarto trimestre.

Dentro de su plan estratégico, BBVA aspira a obtener un beneficio neto atribuido acumulado de unos 48,000 millones de euros en cuatro años.