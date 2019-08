El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no prevén crear nuevos impuestos para el próximo año ya que sólo se actualizarán los existentes con respecto a la inflación.

“Informo a los mexicanos que vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos, no sólo este año, también el año próximo, eso ya se está contemplando en el proyecto de Ley de Ingresos, creo que es una buena noticia. Vamos por el segundo año sin aumento de impuestos y sin creación de impuestos nuevos.

“Lo mismo no va a haber aumentos en gasolinas, diésel, gas y luz todo este año y el próximo: tercero, en todo este año no aumenta la deuda pública y se está contemplando para el año próximo lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda pública”, aseguró el Presidente.

Por otra parte, en su conferencia de este miércoles, López Obrador indicó que se prevé que el informe de gobierno de su primer año se realice el próximo domingo 1 de septiembre, para el cual, apuntó, no dará un mensaje en cadena nacional como los anteriores presidentes.

“En la mañana (del 1 de septiembre) informamos aquí, en el patio central de Palacio (Nacional).Se va a transmitir, no cadena nacional, eso ya no va a haber, eso pertenecía al antiguo régimen, ya no va a haber cadenas nacionales para que informe el presidente: vamos a tener enlaces nacionales con motivos de los festejos de la independencia, ahí también les adelanto, no va a ser igual, va a ser distinto”, dijo.

En tanto, sobre el tema del encarcelamiento preventivo de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, alguna vez también compañera de partido de López Obrador, y las versiones de su defensa sobre que se denostaron algunos de sus derechos, López Obrador realizó un llamado para que “no se humille a nadie”.

“Lo que puedo hacer es recomendar de manera respetuosa que todos actuemos con legalidad y sobre todo con ética, con principios, que se aplique la ley y que al mismo tiempo actuemos con integridad, esto es que se respeten los derechos humanos, que no se humille a nadie, que se actúe con profesionalismo, eso es lo que puedo decir de manera respetuosa”, dijo.

El presidente mexicano aseguró que no será "tapadera" de nadie, ni dará la orden para que se persiga a alguna persona en especial, ni que se "fabriquen delitos", aunado a que se no se permitirá que alguien del gabinete actúe bajo dichos supuestos.

No obstante, López Obrador mencionó que el caso de Robles debe llevar a la reflexión de "la importancia de los principios, los ideales, de no caer en la tentación de la búsqueda del poder por el poder o del dinero, eso no es lo importante en la vida, lo importante en la vida es la honestidad, la integridad".