El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo 27 de diciembre que pronto se cerrará el acuerdo con la farmacéutica china CanSino Biologics para adquirir 35 millones de vacunas contra Covid-19 y agregó que, para enero de 2021, ya podrían contar con las primeras dosis.

En un video publicado en sus redes sociales, López Obrador dijo que hasta la primera mitad de enero de 2021 se espera terminar con la vacunación de entre 700,000 y 750,000 miembros del personal médico que atiende a pacientes con coronavirus. Posteriormente, se empezará a inocular a los adultos mayores.

"Aunque es un asunto de tipo material, es importante que se sepa que tenemos en una primera fase, tenemos 32,000 millones de pesos disponibles para la compra de las vacunas y que la aplicación de las vacunas se va a hacer universal, para todos, ricos y pobres. Lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y se respete el programa. Primero los médicos que están salvando vidas en hospitales Covid, enfermeras, trabajadores de la salud. Segundo, adultos mayores, estén donde estén (...) Es cosa de esperar el turno que le corresponda a cada quien", dijo el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo descartó que exista algún impedimento para las empresas que quieran adquirir la vacuna contra Covid-19 en el extranjero.

"Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita; nada más que en su momento, no porque 'yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero' o 'yo soy político, soy influyente y yo me vacuno primero'. No, eso no, así no es la cosa", explicó López Obrador.

López Obrador destacó la buena relación que mantiene su gobierno con otras farmacéuticas para la compra de más vacunas para controlar la propagación de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país.

Cabe recordar que el pasado miércoles 23 de diciembre llegó el primer lote de 3,000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech y un día después, en la víspera de Navidad, comenzó la campaña de inmunización.

México tomó así la delantera en la vacunación de su personal médico junto con Chile y Costa Rica, que el jueves 24 de diciembre también iniciaron su plan de inoculación con la misma vacuna.

Con este segundo embarque, suman 45,900 dosis de las 34.4 millones que las diversas farmacéuticas se han comprometido entregar hasta el segundo semestre de 2021 en acuerdos con el gobierno mexicano.

La primera fase de vacunación se centrará en el personal médico encargado del combate al Covid-19, que ha provocado la muerte de alrededor de 2,330 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, camilleros y empleados de limpieza.

