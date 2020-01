El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay resistencia de los monopolios que acaparaban el 70% de la venta de medicamentos al sistema de salud del país, que disponían de 70,000 millones de pesos del presupuesto.

“Porque tres o cuatro distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían el 70% de todas las medicinas que compraba el gobierno, estamos hablando de alrededor de 70,000 millones de pesos. Hay resistencias porque existían esos monopolios. Estaba podrido el sistema de salud”, afirmó.

Aseguró que en la limpieza de corrupción “se está batallando, había muchísima corrupción en la compra de medicamentos”, expresó.

“Ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos, han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de Sida, todo es, bueno, hasta tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero, estamos padeciendo el boicot por parte de los que manejaban esos grandes negocios”, denunció.

El mandatario añadió que en el combate a la corrupción se podrá disponer de recursos para que todos los mexicanos tengan acceso a la salud.

“Pensamos que si se termina la corrupción con el mismo dinero nos va alcanzar para entregar todos los medicamentos para cumplir lo que establece el artículo Cuarto, el derecho a la salud, como lo establece la Constitución”, señaló.

Al criticar que había políticos vendiendo medicinas, periodistas, productores de leche y pan trabajando en la perforación de pozos petroleros, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se detuvo a tiempo la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la monopolización de la venta de medicamentos.

“Aparentaban que entregaban medicamentos a los almacenes, y de los almacenes a los hospitales desaparecían, se vendían los medicamentos en farmacias particulares, una descomposición completa”, señaló.

“Era como la privatización de Petróleos Mexicanos —añadió—, periodistas, productores de leche, quienes hacen pan, trabajando en la perforación de pozos petroleros, ¿qué es eso? Porque les dieron los contratos a todos para repartirse el pastel”, expuso.

El mandatario indicó que personas sin experiencia en el ramo petrolero accedieron a contratos que requiere una especialización y conocimiento sobre el tema.

“Sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar, qué hace un ayudante de piso, qué hace un 'chango', qué hace el perforador, qué es una batería de separación, cómo se extrae el petróleo, nada más porque tenían 'agarraderas', influencias, como apoyaron la privatización pues les tocó su parte”, añadió.

El Presidente dijo que se pudo evitar que continuara la asignación de concesiones. “Afortunadamente no les alcanzó el tiempo, sonó la campana de alarma y se paró eso y nos dejaron el 80% del potencial petrolero y con eso andamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción”, aseguró.

Estaba abandonado por completo el sistema de salud: AMLO

López Obrador aseguró que su administración encontró un sistema de salud “completamente abandonado” y esto influye para que 60% de la población no tenga acceso a estos servicios.

“Ahora lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, desde luego hay dos servicios que se prestan desde el sector público, el que atiende a derechohabientes, ISSSTE, Seguro Social y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social, a la población abierta que es la más pobre, más necesitada”, expuso.

Apuntó que quienes están registrados en el Seguro Popular seguirán contando con los servicios gratuitos, y que ya no será necesario registrarse porque esto implicaba contar con 8,000 promotores que hacían este trabajo, ahora esos recursos se destinarán a contar con más médicos y enfermeras para abatir el déficit que hay en el país.

“Se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados, no se administraban bien, no en todos los casos, no quiero generalizar, pero los recursos no se utilizaban para la atención médica, sino para otros propósitos”, añadió al asegurar el nuevo esquema del Instituto para el Bienestar, se dará atención médica a todos los mexicanos, sin tener que registrarse.

El mandatario federal expuso que a su llegada al gobierno federal encontraron que los hospitales tienen falta de infraestructura, equipos y personal tanto de médicos como enfermeras.

“El sistema de salud pública estaba en el abandono, los centros de salud, los hospitales sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos especialistas, con una mala infraestructura, sin equipos de rayos equis. Abandonado por completo el sistema de salud”, indicó.

Servicios médico gratuito continúa con Salud para el Bienestar: AMLO

Las personas que estaban inscritas en lo que era programa del Seguro Popular seguirán recibiendo su servicio médico gratis, por lo que no deben preocuparse, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque reconoció que hace falta información.

El mandatario federal indicó que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se busca que toda la población tenga atención médica gratuita.

Dijo que es necesario resolver el tema de las llamadas cuotas de recuperación, porque eso impide que el servicio sea gratuito, lo cual sucede mucho en hospitales de especialidades, pero afirmó que se llegará a un acuerdo.

Convocatoria para escuela de Medicina y Enfermerí­a

López Obrador anunció que el próximo 13 de enero se abrirá la convocatoria para la Escuela de Medicina y Enfermería en la Ciudad de México.

Dijo que, debido al déficit de médicos generales, especialistas y enfermeras, sobre todo en la zona rural del país, hay gobiernos como el de la Ciudad de México y de Puebla que tienen contemplado abrir estas escuelas para atender la demanda.

“El lunes próximo vamos a dar a conocer ya la convocatoria de la Escuela de Medicina y Enfermería, la universidad se va a establecer en la Ciudad de México, es una iniciativa de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum; aquí van a venir los que están conduciendo este plan para explicar a cuántos alumnos van a recibir, qué capacidad va a tener la universidad”, añadió.

El mandatario expuso que el objetivo de su gobierno es atender la demanda de los alumnos para ingresar a escuelas de Medicina, porque hay un déficit de médicos y enfermeras en el país sobre todo en las regiones apartadas.

“Se va a llevar tiempo, no nos va a tocar verlos graduados, tenemos que resolver este problema del país, en tanto estamos convocando a jubilados, a muchos médicos que están trabajando en consultores particulares”, para que se unan a trabajar en el sistema médico.