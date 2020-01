El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que una vez que ya desapareció el Seguro Popular y su gobierno decidió crear el Instituto de Salud para el Bienestar, aún hace falta mejorar ese sistema para que pueda haber atención médica de calidad y que no falten los medicamentos.

Al encabezar en Huayacocotla, Veracruz, el Diálogo con los Pueblos Indígenas Nahua, Otomí, Tepehua y Huasteco, el mandatario federal dijo que “tenemos que mejorar todo el sistema de salud pública”.

“Ya se decidió que es atención médica y medicamentos gratuitos. No hace falta afiliarse a nada, ni tener una credencial; el que se enferma tiene el derecho a ser atendido y a recibir los medicamentos. Ahora tenemos que procurar que no falten los médicos y no falten las medicinas, y que haya atención de primera a todos los que lo necesitan”, planteó.

López Obrador mencionó que está a punto de enviar al Congreso una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de personas adultas mayores y con discapacidad a contar con una pensión.

“Para todos a partir de los 68 años, su pensión, para los indígenas a partir de los 65 años, su pensión, porque la diferencia, porque no puede haber trato igual para desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos, y no se puede considerar igual a un indígena que a un no indígena. El indígena ha sufrido más, y cuando ya llega a los 68 años ya está muy cansado, ya está muy afectado, por eso el apoyo va a ser a los 65 años a las comunidades indígenas”, refirió.

Insistió en que su gobierno entrega de manera directa apoyos sociales, sin intermediarios, e indicó que su compromiso es construir durante su sexenio 2,700 sucursales del Banco del Bienestar para que las personas puedan recibir el pago de programas sociales.

No habrá reelección

López Obrador reiteró que se compromete a entregar la Presidencia de la República el 1 de septiembre del 2024, a quien triunfe en las elecciones presidenciales de ese año. Reiteró que es maderista y cree en el sufragio efectivo no reelección.

“También les puedo decir que no lo necesitamos, porque si nos aplicamos y trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo, vamos a dejar sentadas las bases para que ya sea una realidad la transformación, y aunque regresen los conservadores, toco madera, si regresan los corruptos, que ya no puedan dar marcha a lo que ya queda establecido”, planteo.

Planteó a los asistentes que lo ayuden para que pueda lograr lo que denomina la cuarta transformación del país, y mencionó que la fórmula de su gobierno es acabar con la corrupción y no aplicar gastos superfluos para liberar recursos públicos.

“Consiste en acabar con la corrupción, cero corrupción, ya probamos que si no hay corrupción, rinde el presupuesto, alcanza para atender las necesidades del pueblo sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país. Lo segundo es que se ahorra bastante si se acaban con los lujos”, expuso.

Planteó que ya está prohibido para funcionarios federales el uso de helicópteros o aviones privados para trasladarse a sus eventos. Reiteró que el avión presidencial está en California a la espera de ser vendido, y destacó que no, él decidió no usarlo para evitar el gasto de uso y mantenimiento, pero también para constatar la situación de las comunidades.

Aunque este año el gobierno federal destinará un gasto de 36 millones 746,816 pesos el Estado Mayor Presidencial, el presidente López Obrador afirmó que ese cuerpo de élite presidencial ya no está a su disposición, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

