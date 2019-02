El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que cumplió con la ley con lo que respecta a la terna que presentó al Senado para el nombramiento de una nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "en el supuesto de que fueran militantes de mi partido, no hay impedimento de que el miembro de un partido pueda ser postulado para un cargo público; no existe", dijo.

López Obrador señaló que Loretta Ortiz, Celia Maya García y Yasmín Esquivel Mossa cumplen los requisitos de ser miembros del Poder Judicial.

“Es una facultad del Ejecutivo enviar la terna y cumplo con la ley. No existe, en el supuesto que se fuesen militantes de mi partido (Morena), en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, no hay un impedimento para que el miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo. No existe.

“Propuse tres mujeres que tienen mérito propio, las tres: Celia Maya lleva años siendo magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, trabajando en el Poder Judicial del estado de Querétaro.

“Jazmín, la abogada Jazmín, es también miembro del Tribunal Administrativo en la Ciudad de México, y Loreta, maestra durante mucho tiempo en la Universidad Iberoamericana, responsable de la carrera de Derechos Humanos. Las tres con muy buen nivel.

“Y el Senado, los senadores por dos terceras partes tienen que elegir a una de las tres, si así lo consideran. Si no se logra la elección hay un procedimiento, me piden que envíe otra terna. Creo que en tres ocasiones y ya después si no decide el senado, ya el titular del Ejecutivo ya hace la propuesta única. Entonces estamos cumpliendo con los procedimientos legales”, aseguró el mandatario.

El Presidente mencionó que envió una terna al Senado compuesta por mujeres, debido a que fue la ministra Margarita Luna Ramos quien dejó el cargo.

“Nada más aquí aclaro también algo que es importante: La ministra que pasa a retiro es obviamente una mujer, entonces quisimos que quien sustituya a la ministra sea otra mujer, por eso tres mujeres en la terna”, refirió Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que si bien cuentan con trayectoria judicial, Loretta Ortiz y Celia Maya García han sido postuladas por Morena a cargos de elección popular, y en el caso de Yasmín Esquivel Mossa, es esposa del empresario José María Rioboó, uno de los asesores externos más cercanos al titular del Ejecutivo federal.

[email protected]