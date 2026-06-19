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Canciller Velasco dialogó con diplomáticos del Sudeste Asiático para fortalecer la cooperación
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que este encuentro busca contribuir a estrechar la relación entre México y países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), además de ampliar espacios de cooperación.
El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se reunió con embajadores de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam para dialogar sobre el fortalecimiento de vínculos entre México y el Sudeste Asiático.
La cancillería detalló que durante la reunión de trabajo con los diplomáticos también se conversó sobre las oportunidades para profundizar el comercio y la cooperación política, económica y cultural con dichas naciones.
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"El canciller Velasco destacó la importancia de la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC)", destacó la SRE.
La dependencia detalló que este encuentro busca contribuir a estrechar la relación entre México y países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), además de ampliar espacios de cooperación.