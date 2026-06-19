Canciller Velasco dialogó con diplomáticos del Sudeste Asiático para fortalecer la cooperación

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se reunió con embajadores de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam para dialogar sobre el fortalecimiento de vínculos entre México y el Sudeste Asiático.

La cancillería detalló que durante la reunión de trabajo con los diplomáticos también se conversó sobre las oportunidades para profundizar el comercio y la cooperación política, económica y cultural con dichas naciones.

"El canciller Velasco destacó la importancia de la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC)", destacó la SRE.

La dependencia detalló que este encuentro busca contribuir a estrechar la relación entre México y países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), además de ampliar espacios de cooperación.