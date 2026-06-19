Colisión entre dos trenes de pasajeros al norte de Londres deja al menos un muerto y 89 heridos

Al menos una persona murió y 89 resultaron heridas a causa de la colisión entre dos trenes cerca de la localidad británica de Bedford, en el centro del país, han confirmado las autoridades.

El subcomisario de la Policía de Transporte Británica, Stuart Cundy, así lo ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena Sky News, tras ordenar un "amplio despliegue" de los servicios de emergencias para hacer frente a lo que ha calificado de "incidente grave".

"Estamos trabajando con rapidez para esclarecer lo sucedido y proporcionaremos más información en cuanto sea posible", agregó.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó hasta el momento que hay unos 89 heridos, entre ellos once en estado "muy grave" que ya han sido trasladados a hospitales y 56 con heridas "leves".

El choque se produjo a última hora de la tarde (tiempo local) al sur de Bedford, una ciudad situada a unos 90 kilómetros al norte de la capital británica, según East Midlands Railway (EMR).

Más de 20 ambulancias, equipos especializados y seis ambulancias aéreas han sido desplegadas para dar respuesta al suceso, ha señalado.

La colisión ruvo lugar al sur del cruce de Elstow, dijo la compañía ferroviaria, según recoge el diario The Guardian.

"Hubo un momento en el que salí despedido contra el asiento de delante y luego vi humo. La gente lloraba, gritaba, estaba muy asustada y confundida", declaró el pasajero Pete Knapp a la agencia de noticias Press Association.

"Vi a muchas personas que no podían hablar, que tenían las piernas rotas", añadió, señalando que parecía que había algunos con "lesiones graves que ponían en peligro su vida".

El ministro de Sanidad, James Murray, y dio las gracias a los rescatistas por "ayudar a los afectados".

Un portavoz de EMR confirmó que en la colisión estaban implicados dos de sus trenes que circulaban hacia el sur en dirección a la estación London St Pancras.

Uno de los trenes había salido de Corby y el otro de Nottingham, ambas localidades en el centro de Inglaterra.

La ministra de Transporte, Heidi Alexander, dijo estar "profundamente preocupada" por los informes sobre la colisión.

La Sección de Investigación de Accidentes Ferroviarios señaló que un equipo de sus inspectores se encontraba en el lugar "para comenzar a recopilar pruebas".