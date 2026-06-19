Puebla, ejemplo mundial en modelo de familias fuertes: Organización Panamericana de la Salud

⁠La OPS/OMS reconoció al estado por liderar en México la implementación de una estrategia internacional de prevención.

⁠El programa fortalecerá su alcance para llegar a las 31 microrregiones y los 217 municipios de la entidad.

PUEBLA, Pue.- Con la entrega de 151 constancias a familias que concluyeron el programa “Familias Fuertes: Amor y Límites”, el Gobierno del Estado anunció la ampliación de esta estrategia a las 31 microrregiones de Puebla, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconociera a la entidad como el principal referente nacional en la implementación de este modelo de reconstrucción del tejido social y prevención de conductas de riesgo entre niñas, niños y adolescentes.

Durante el evento, el asesor de Familia, Promoción de la Salud, Curso de Vida y Determinantes Sociales de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México, Adriano Bueno Tavares, agradeció a la administración estatal por convertirse en el principal impulsor del programa en el país y por mostrar resultados que hoy son ejemplo internacional.

Destacó que Familias Fuertes es una estrategia científicamente validada para fortalecer la comunicación familiar y prevenir conductas de riesgo en adolescentes, como adicciones, consumo de alcohol y embarazos tempranos. Resaltó el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y planteó el reto de formar capacitadores que permitan extender el modelo a toda la República Mexicana y consolidarlo como una política pública nacional.

En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, resaltó que Puebla ocupa el primer lugar nacional en la implementación de esta estrategia impulsada por la OPS y coordinada por el Gobierno de México. Señaló que el programa coloca a las personas en el centro de la acción pública, fortalece capacidades familiares y contribuye a construir comunidades más solidarias, respetuosas y pacíficas. Subrayó además que la familia constituye el espacio donde se siembran los valores, la confianza y la felicidad que permiten el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Durante su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que la seguridad y el bienestar social también se construyen desde los hogares mediante una obra humana que fortalece valores, comunicación y vínculos familiares. Indicó que este esfuerzo se realiza en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con los municipios, al señalar que las familias son la principal fuerza para prevenir fenómenos como las adicciones, la violencia y otros procesos que afectan la convivencia social. Asimismo, reconoció el compromiso de madres, padres, abuelas, abuelos y tutores, al afirmar que su dedicación contribuye directamente a mejorar la calidad de vida, generar unidad y consolidar comunidades más fuertes y solidarias.

Ante estos resultados, Armenta Mier anunció que la estrategia se ampliará de siete municipios a las 31 microrregiones del estado, con el objetivo de llegar a los 217 municipios y fortalecer la prevención social desde el núcleo familiar.

Por su parte, el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, destacó que la estrategia se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta Mier, al atender las causas de la violencia desde el entorno familiar.

Informó que 165 familias participaron en un proceso de siete semanas y 14 horas de trabajo conjunto, con la colaboración de centros escolares de Puebla, San Martín Texmelucan, Acatzingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo, lo que demuestra que la coordinación institucional genera resultados positivos para la sociedad. Reconoció el compromiso de las familias, al destacar que la educación y la formación de valores comienzan en el hogar y se fortalecen con el trabajo conjunto.

Al resaltar que Puebla es la primera entidad del país en poner en marcha esta estrategia, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, destacó que el fortalecimiento del tejido social y la prevención de las violencias requieren políticas públicas que atiendan las causas desde el entorno familiar. Señaló que el programa Familias Fuertes: Amor y Límites, desarrollado de manera coordinada entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Estatal DIF, promueve la formación de nuevas generaciones mediante el establecimiento de límites, la comunicación y el acompañamiento familiar, con base en valores como el respeto, el afecto y la calidez humana.

Como parte de la Estrategia Regional para la Mejora de la Salud en Adolescentes y Jóvenes de la OPS, el programa fue implementado en Puebla mediante el trabajo coordinado de la Secretaría de Gobernación estatal y el Sistema Estatal DIF. Durante los meses de febrero a abril se desarrollaron siete sesiones orientadas al fortalecimiento de habilidades de crianza y relaciones familiares, con 146 familias y más de 300 personas beneficiadas.

La abuelita beneficiaria Laura Leticia expresó las bondades de este programa para orientar a las y los poblanos sobre la educación y su papel como cabezas de familia. Por su parte, la facilitadora Isabel Rodelas destacó que el programa permitió fortalecer la comunicación entre madres, padres e hijos y contribuir a la prevención de conductas de riesgo, el director escolar Armando Luis Flores González señaló que las familias participantes modificaron positivamente la forma de relacionarse con sus hijas e hijos, mientras que las y los estudiantes Mia Alexandra Hernández y Ángel Martínez Meléndez compartieron que el programa les ayudó a expresar sus sentimientos, fortalecer la confianza y mejorar la convivencia en sus hogares.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir con el impulso de políticas públicas que fortalezcan la paz, la cohesión social y el bienestar de las familias poblanas, en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Alejandro Armenta Mier, fortalecer a las familias contribuye a prevenir la violencia y las adicciones, así como a construir comunidades más unidas, seguras y solidarias.