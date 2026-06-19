Fraudes financieros, sin freno: suben 19% y afectan más a jóvenes y adultos en edad productiva

Los fraudes financieros siguen en aumento, pero el mecanismo para cometerlos y el usuario objetivo muestran cambios importantes. En los primeros cinco meses del año, el número de reclamaciones por este tipo de estafas aumentó 18.95%, dio a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De enero a mayo se registraron 35,762 quejas ante la institución por posible fraude, de las cuales 96% corresponde a la banca tradicional. Esto implica que, en promedio, se contabilizaron 237 por día.

En el sector bancario se acumularon 34,325 reclamaciones por presunto fraude, un aumento de 18%, mientras que en el segmento de las sociedades financieras populares o sofipos (como Nu, Klar y Stori) se registró un incremento de 48 por ciento. “Esto refleja una expansión del fenómeno hacia nuevos segmentos de usuarios y servicios financieros”, dijo Oscar Rosado, presidente de la Condusef.

Reclamaciones por posible fraude

​(Enero-mayo de cada año) Segmento 2025 2026 Variación Banca múltiple 29,101 34,325 18% Sofipos 587 874 48% Sofom 376 563 49% Fuente: Condusef

De acuerdo con la institución, la forma de operar de los amantes de lo ajeno registra cambios. A los esquemas tradicionales (como llamadas de extorsión), se suman nuevas formas de engaño que aprovechan el uso cotidiano de herramientas digitales, como mensajes de texto, enlaces falsos, redes sociales, sitios apócrifos y mecanismos de suplantación de identidad.

La creciente digitalización de los servicios financieros ha ampliado las oportunidades para que los fraudes se presenten a través de múltiples canales de contacto con las personas usuarias”, destacó el funcionario.

Esta situación está estrechamente relacionada con un cambio en el perfil de las personas afectadas. Contrario a la percepción de años anteriores, cuando los adultos mayores concentraban una mayor proporción de los casos, actualmente los incrementos más significativos se observan en grupos de población en edad productiva y entre personas jóvenes.

Las reclamaciones por posible fraude crecieron alrededor de 25% entre quienes tienen de 50 a 59 años, 22% en el grupo de 40 a 49 años y cerca de 20% entre jóvenes de 18 a 29 años, lo que confirma que el riesgo no respeta ni edad ni género.

Ante este escenario, la Condusef y el Servicio de Protección Bancaria (Seproban) firmaron un convenio de colaboración que permitirá:

Fortalecer el intercambio de información estratégica sobre modalidades de fraude.

Identificar tendencias y patrones de operación de grupos delictivos.

Contribuir con las autoridades mediante información útil para la investigación de delitos financieros.

¿Cómo protegerte de los fraudes?

La prevención y la educación financiera adquieren un papel cada vez más relevante. La adopción de hábitos de seguridad digital, la verificación de información antes de realizar operaciones y la desconfianza frente a ofertas que prometen beneficios extraordinarios son elementos fundamentales para reducir riesgos y fortalecer la protección de las personas usuarias de servicios financieros.

Éstos son algunos consejos que dan los expertos para no caer en las manos de los ciberdelincuentes:

Establecer contraseñas seguras, de al menos ocho caracteres y que sean alfanuméricas.

de al menos ocho caracteres y que sean alfanuméricas. Cambiar de forma periódica las claves de acceso de aplicaciones y correo electrónico.

de acceso de aplicaciones y correo electrónico. Activar verificación de dos pasos, incluso en redes sociales.

incluso en redes sociales. No instalar apps desconocidas o de dudosa procedencia.

desconocidas o de dudosa procedencia. No usar dispositivos de terceras personas para descargar aplicaciones personales.

para descargar aplicaciones personales. No compartir datos sensibles como números de cuenta, NIP, el CVV (Card Verification Value), el cual viene al reverso de las tarjetas de crédito o débito, así como información personal.

como números de cuenta, NIP, el CVV (Card Verification Value), el cual viene al reverso de las tarjetas de crédito o débito, así como información personal. No abrir enlaces sospechosos, aunque pudieran ser del banco, porque muchos son maliciosos.

aunque pudieran ser del banco, porque muchos son maliciosos. No utilizar WiFi público para realizar operaciones bancarias.

para realizar operaciones bancarias. Si utilizas una computadora pública, cerrar todas las ventanas que abras y no dejar abiertos páginas con datos sensibles.

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