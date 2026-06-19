Leapmotor, la marca que Stellantis lanzará en México ya entregó 1.5 millones de autos a nivel global

Leapmotor, la marca china que Stellantis lanzará en México y que ya respalda en otros mercados, anunció que ha entregado más de 1.5 millones de autos a nivel global. La compañía confirmó estas cifras de ventas globales hace unas horas, consolidándose como una de las automotrices de más rápido crecimiento del mundo.

De startup a fenómeno global

Leapmotor S01, el primer auto de la marcaLeapmotor

Al igual que varias marcas chinas, Leapmotor pasó de ser una startup de autos eléctricos —que entregó su primer vehículo en junio de 2019— a una de las empresas automotrices que más rápido se expanden a nivel mundial. La prueba está en haber superado el umbral de 1.5 millones de unidades entregadas globalmente.

El ritmo de entregas de Leapmotor ilustra su velocidad de expansión:

Las primeras 500,000 unidades se alcanzaron en 2025.

se alcanzaron en 2025. Apenas un año después llegaron a 1,000,000 de unidades .

. En mayo de 2026 colocó 81,569 unidades en el mundo, un crecimiento del 81%.

Leapmotor C16Leapmotor

Dentro de su estrategia para 2026, la marca busca vender otro millón de unidades, con esta proporción:

850,000 y 900,000 unidades en el mercado chino.

en el mercado chino. Entre 100,000 y 150,000 unidades en el resto de los países donde tiene o tendrá presencia.

Para lograrlo, Leapmotor espera que el 40% de esas ventas provenga de modelos completamente nuevos presentados durante 2026, mientras que el 60% restante derivará de los modelos actuales que ha ido actualizando para mantenerse competitivo.

Presencia internacional: más de 40 países

Leapmotor B05Leapmotor

Actualmente, Leapmotor está presente en poco más de 40 países y cuenta con más de 2,000 puntos de venta. Su recepción ha sido especialmente fuerte en mercados como el italiano, donde controla el 30% del market share de vehículos completamente eléctricos.

Para cimentar y acelerar su expansión, la marca ya planea abrir una planta en Europa. Además, el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, declaró que México también tiene buenas probabilidades de albergar más producción de los modelos de Leapmotor para satisfacer la demanda de la región.