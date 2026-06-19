François Englert, co-laureado del Nobel de Física por  la teoría del bosón de Higgs, murió a los 93 años

El científico belga François Englert, especialista en física de partículas que ganó el Nobel en 2013 por sus trabajos sobre el bosón de Higgs, falleció a los 93 años, anunció el viernes la Universidad Libre de Bruselas (ULB).

El bosón de Higgs es considerado por los físicos como la piedra angular de la estructura fundamental de la materia, la partícula elemental que da masa a muchas otras, de acuerdo con la teoría denominada Modelo Estándar.

Englert, que murió el jueves en Bélgica, recibió el Premio Nobel de Física junto con el británico Peter Higgs, fallecido en 2024. Ambos sentaron, ya en 1964, las bases teóricas que conducirían al descubrimiento del bosón en 2012 en el laboratorio CERN con sede en Suiza.

Al recibir el Premio Nobel en 2013 junto con su colega Peter Higgs, Englert explicó ante que su labor había consistido siempre en "buscar una comprensión, una inteligibilidad racional del mundo".AFP

"Con profunda tristeza la ULB recibió la noticia del fallecimiento de François Englert, ocurrido el 18 de junio de 2026 en Uccle", anunció la universidad en su sitio web.

"Figura clave de la física teórica contemporánea, deja tras de sí un legado científico excepcional y una huella imborrable en la historia de nuestra universidad", destacó la institución.

Nacido el 6 de noviembre de 1932 en el municipio Etterbeek, próximo a Bruselas, Englert dedicó más de siete décadas a la investigación en física teórica, disciplina en la que obtuvo un doctorado luego de su formación en ingeniería civil.

Al terminar sus estudios se incorporó a la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, donde conoció al profesor estadounidense Robert Brout, su futuro "cómplice" en uno de los mayores avances de la física del siglo XX.

Este último lo seguiría a Bélgica para dirigir junto con él el Servicio de Física Teórica de la ULB y culminar en la propuesta del "mecanismo Brout-Englert-Higgs", que sentó las bases del descubrimiento de 2012.

Al recibir el Premio Nobel en 2013, Englert explicó ante la prensa que su labor había consistido siempre en "buscar una comprensión, una inteligibilidad racional del mundo".

"Las ideas no racionales ya han causado suficiente daño en Europa. La ciencia es esencial para construir una civilización digna de ese nombre", añadió quien se presentaba como inconformista y no creyente.

Englert era hijo de comerciantes judíos de Bruselas. Él y su familia se vieron obligados a vivir en la clandestinidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Bélgica fue ocupada por la Alemania nazi.

El rey Alberto II de Bégica le dio en 2013 el título de barón.