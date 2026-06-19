Ante un entorno de incertidumbre global se debe "navegar de manera consistente": Coca-Cola

El presidente y director de Finanzas de The Coca-Cola Company, John Murphy, explicó que, debido a que la incertidumbre en el entorno y la volatilidad de los mercados persistirán, la refresquera busca adaptarse y reforzar su capacidad de respuesta para lograr un crecimiento sostenido.

“No sé qué va a pasar el próximo año, sé que va a ocurrir algo que hoy no tenemos en el radar y en ese tipo de entorno, especialmente en nuestra industria, el objetivo es ser capaces de navegar de manera estable y consistente”, consideró en un reciente evento del sector consumo organizado por la firma financiera Deutsche Bank.

Explicó que el ejemplo más reciente es que, en diciembre pasado, no estaba en el radar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y que, tras su estallido en febrero de este año, la empresa la está enfrentando hoy, “no de manera perfecta”, pero sí “sin miedo y sin una incertidumbre paralizante”.

Añadió que el fin del conflicto en Oriente Medio aún no está claro, por lo que será un tema que ocupe su la agenda hacia el 2027.

“Hemos visto en los mercados emergentes más volatilidad en el desempeño en los últimos años y no estoy seguro de poder decir que eso vaya a detenerse”, acotó John Murphy.

Por lo que su enfoque, dijo, es asegurarse de que, pase lo que pase, “no serán inmunes”, pero sí tendrán “una buena capacidad de adaptación y pivote”.

También recordó que la pandemia obligó a las empresas a replantearse la manera en que administran sus recursos y su capacidad financiera. En el caso de The Coca-Cola Company desarrollaron mayor resiliencia para reaccionar ante los cambios inesperados.

El presidente y director de Finanzas de The Coca-Cola Company explicó que una de las principales lecciones de los últimos años ha sido la importancia de construir relaciones sólidas con los distintos actores que forman parte del ecosistema de la empresa.

"Ha sido revelador apreciar el poder de las relaciones duraderas y sostenidas en el tiempo porque son ellas las que te ayudan cuando realmente las necesitas", afirmó.

En ese sentido, consideró que los entornos inciertos y cambiantes serán “las condiciones en las que se vivirá durante mucho tiempo”, por lo que los tres pilares para enfrentarlos son las relaciones, los recursos y el talento.

En el caso de la refresquera, al contar con un portafolio global, la oportunidad está en “seguir haciendo lo correcto para estos mercados en el largo plazo”.

Una de sus principales áreas de atención es asegurar que la empresa cuente con los recursos necesarios para responder a los cambios repentinos.

De ahí el enfoque de ser una compañía “all weather” que significa seguir buscando formas de expandir aquello que se puede controlar.

Para John Murphy el principal criterio para evaluar el éxito de Coca-Cola en medio de la volatilidad es que, dentro de un año, entregue cuatro trimestres más de creación de valor, ingresos equilibrados y un sistema más fuerte. Con ello, anotó, “estaría bastante satisfecho”.