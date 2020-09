El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat).

En su conferencia matutina de este este miércoles el mandatario mexicano refirió que la renuncia de Toledo se debió a causas de salud.

“En efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario del Medio Ambiente. Él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además la actividad, el servicio público, produce estrés (…) no todos estamos hechos para resistir presiones, él es una gente, repito, de primer orden, yo diría el ecologista, el ambientalista más culto de este país y consecuente", dijo AMLO.

"Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, desde antes de que se generara la polémica por el agroquímico (glifosato) y ya la semana pasada me dijo que no podía seguir, entonces ya me presentó su renuncia como se dio a conocer en los medios porque ya es de dominio público, casi, entonces en efecto deja la Secretaría, regresa a la academia, él es un investigador de la UNAM y va en su lugar María Luisa Albores que también es ambientalista, y actual secretaria del Bienestar.

“Y para Bienestar va ascender el subsecretario Javier May, eso se va a formalizar el día de hoy, entonces aprovecho para que se sepa”, dijo López Obrador.

Impugnarán prohibición de spot

El presidente cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar un spot sobre su II Informe de Gobierno en donde menciona al Papa Francisco y anunció que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de Estado, pero el colmo, es que me llama la atención, porque hablo de conservadores, no le gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores, entonces cómo le voy a llamar; porque no son liberales, tampoco progresistas”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que el acto del INE fue censura.

Qué quieren que no hablemos, que ya no haya estas conferencias, que no se garantice el derecho a la información, entonces vamos a hacer caso, ya se tomó la decisión de bajar el mensaje para obedecer, pero bajo protesta, y presentando a la instancia superior nuestra queja, que sería el Tribunal”, acotó.

Mandan oficio para austeridad a órganos autónomos

Debido a que en los próximos días se enviará el paquete económico para el 2021 para su discusión a la Cámara de Diputados, López Obrador indicó que si bien no se puede decidir sobre el presupuesto de órganos autónomos como el INE o la misma Fiscalía General de la República, envió hace algunos días un oficio en el que les pide que en sus presupuestos mantengan una política de austeridad.

En este sentido, el mandatario precisó que el día 8 de septiembre se entregará el paquete económico para el siguiente año y un día después, el 9, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera acudirá a la conferencia presidencial matutina para explicarlo.