En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se redujo la incidencia de todo tipo de robos, incluyendo en transporte público e individual; las desapariciones forzadas y los feminicidios, aunque admitió que su administración no ha podido frenar los homicidios dolosos.

En Palacio Nacional, el primer mandatario aseguró que “estamos avanzando en el combate a la delincuencia; hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes”.

Destacó que está en marcha la conformación de la Guardia Nacional con presencia en todas las regiones del país, y que cuenta ya con 97,000 elementos bien equipados. Mencionó que se han construido 79 cuarteles, se encuentran en proceso 34 y están por iniciarse 135 más, con lo cual se llegaría a 248 cuarteles a finales del 2021.

Aseguró que durante su gobierno ha habido una disminución de casi todos los delitos en comparación con noviembre del 2018.

“Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robos de vehículos, robos a transporte público colectivo e individual, menos robos a negocios y menos robos a casas habitación. En todos ellos se ha registrado una baja de 30% en promedio”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que aumentó el homicidio y la extorsión en 7.9% y 12.7% respectivamente, vinculado a la delincuencia organizada.

“Hay justicia para el pobre, y ya no manda la delincuencia organizada. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al responsable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno funcionarios como García Luna”, aseveró.

López Obrador sostuvo que ha mantenido y seguirá manteniendo una relación institucional con gobernadores, partidos de oposición, con quienes dijo que tendrá un trato de respeto y equidad.

Aseveró que ahora existe una “verdadera independencia” de su gobierno con las instituciones de justicia: la Fiscalía General de la República y Poder Judicial de la Federación, las cuales —sostuvo— trabajan con absoluta autonomía y se acabó que el Presidente daba línea.

Argumentó que prueba de ello es que invitó a este evento al Fiscal y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no pudieron asistir. “En otros tiempos eso no pasaba; ahora tienen la arrogancia de sentirse libres”, dijo.

