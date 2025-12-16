Wall Street cierra mixto ante datos económicos de EU

Los principales índices de Wall Street concluyeron con resultados mixtos, ante un ajuste en los portafolios de los inversionistas que, tras el informe de nóminas no agrícolas, movieron sus estrategias. Los participantes del mercado están pendientes de los datos de inflación del jueves y comentarios de miembros de la Reserva Federal (Fed) respecto al futuro de la política monetaria.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.62% a 48,114.26 puntos y el S&P 500, de las empresas más valiosas, retrocedió 0.24% a 6,800.21 puntos, ambos índices apuntaron su tercera jornada con perdidas.

El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.23% a 23,111.46 unidades y finaliza con una racha negativa de tres sesiones a la baja. Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre, después de que las nóminas no agrícolas disminuyeron en octubre por los recortes del gasto público.

Los datos ofrecieron claridad sobre el estado del mercado laboral después de que un reciente cierre histórico del Gobierno privó tanto a los inversores como a la Reserva Federal de cifras oficiales. Las autoridades monetarias reconocieron ampliamente las señales de un debilitamiento del mercado laboral cuando el banco central bajó las tasas la semana pasada.

Trump entrevistará el miércoles al gobernador de la Fed, Christopher Waller, para el puesto de presidente del banco central, informó el Wall Street Journal.

En el sector de la salud, Pfizer cayó después de que la farmacéutica pronosticara un 2026 difícil debido al debilitamiento de las ventas de los productos COVID-19 y a la reducción de los márgenes.

El S&P 500 y el Nasdaq rondaron sus mínimos de tres semanas, ya que la persistente incertidumbre sobre los recortes de tasas y la preocupación por las elevadas valoraciones de las tecnológicas siguieron pesando en el ánimo del mercado. Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas en la jornada del martes y registraron su segunda caída al hilo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.70% a 63,230.87 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cayó 1.75% a 1,252.82 unidades.

En la BMV, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el descenso de Banorte, de 4.37% a 166.86 pesos, seguido de Banco del Bajío, con 4.31% a 47.29 pesos, y Genomma Lab, que perdió 3.07% a 18.02 pesos. (Con información de agencias)