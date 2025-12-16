Pérdidas económicas derivadas de desastres naturales se reducirán en 2025

Se prevé que las pérdidas económicas mundiales causadas por desastres naturales se reduzcan en 33% hasta alcanzar los 220,000 millones de dólares en el 2025, a pesar de los daños provocados por los incendios forestales de Los Ángeles, según informó ayer 16 de diciembre, la reaseguradora Swiss Re.

El costo total de las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales se estima en 107,000 millones de dólares, 24% menos que el año anterior, según las estimaciones preliminares para este año de la gigante reaseguradora con sede en Zúrich.

La disminución se atribuyó a una temporada de huracanes mucho menos severa en el Atlántico Norte que la del 2024, según Swiss Re, que actúa como aseguradora de compañías de seguros.

“Por primera vez en 10 años, ninguno de estos huracanes tocó tierra en la costa de Estados Unidos (EU), lo que explica por qué las pérdidas aseguradas por este peligro serán bajas en el 2025”, afirmó Swiss Re en un comunicado.

No obstante, el 2025 marca el sexto año en que las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales superarán los 100,000 millones de dólares.

La temporada de huracanes de este año registró 13 tormentas tropicales con nombre, incluidos tres huracanes de categoría 5: Erin, Humberto y Melissa, “por primera vez en 10 años”, ninguno de estos huracanes tocó tierra en EU, lo que explica por qué el costo total fue significativamente menor.

La tormenta más costosa del 2025 fue el huracán Melissa, que devastó Jamaica y afectó a Haití y Cuba, con pérdidas aseguradas estimadas en 2,500 millones de dólares, según la reaseguradora suiza.

Con ráfagas de viento que alcanzaron los 298 kilómetros por hora, el huracán de categoría 5 causó importantes inundaciones y deslizamientos de tierra, y Swiss Re señaló que fue uno de los huracanes más poderosos jamás registrados que tocó tierra.

Tornados e incendios en Los Ángeles

Las tormentas severas “siguen siendo una causa importante y persistente de pérdidas a nivel mundial”, afirmó Swiss Re.

En el 2025, las pérdidas aseguradas por tormentas –que pueden ir acompañadas de violentas ráfagas de viento, granizo, tornados e inundaciones– ascendieron a 50,000 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer año más costoso por tormentas después del 2023 y 2024.

En general, los eventos ocurridos en EU representan 83% de las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales a nivel mundial.

Los incendios de Los Ángeles fueron los más costosos de la historia a nivel mundial, con pérdidas aseguradas por 40,000 millones de dólares.