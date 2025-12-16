Aumenta probabilidad de ajuste en tasa de la Fed

Los futuros sobre tasas de interés estadounidenses aumentaron ayer la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés en la próxima reunión de política monetaria de enero, después de que los datos mostraran que el desempleo aumentó el mes pasado.

Los futuros sobre tasas de interés de los fondos federales, que miden el costo de los préstamos sin garantía a un día entre bancos, valoraron en 31% la probabilidad de que la Fed reduzca los réditos el mes que viene, inmediatamente después del informe sobre el empleo no agrícola, frente a 22% justo antes, según estimaciones de LSEG. La última vez se situó en 27%, mientras que las probabilidades de una pausa se situaban en 73 por ciento.

Los futuros de tasas de interés estadounidenses seguían esperando dos recortes de 25 puntos base cada uno en el 2026 .

La primera reducción probable de las tasas el año que viene se espera en junio, con 83% de probabilidad.

Nuevos recortes de tasas podrían situar la política monetaria estadounidense en una posición acomodaticia que estimule el crecimiento y ponga al país en riesgo de un nuevo repunte de la inflación y las expectativas inflacionistas, advirtió el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.