Otro médico que suministró ketamina a Matthew Perry es condenado a prisión domiciliaria

El segundo de los dos médicos que le suministraron ketamina a la estrella de "Friends" Matthew Perry en los meses antes de su muerte por sobredosis fue sentenciado a ocho meses de prisión domiciliaria por un tribunal de California este martes.

Mark Chavez, de 55 años, había aceptado un cargo de conspiración para proveerle la droga al actor, quien llegó a pagar hasta 2,000 dólares por frasco en 2023, en las semanas previas a ser encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles.

Chavez, que administraba una clínica en San Diego en donde se realizaban infusiones con ketamina, también tendrá que completar 300 horas de servicio comunitario.

La ketamina es un poderoso anestésico utilizado en tratamientos para la depresión, pero que puede ser abusado como droga recreativa.

Chavez redactó una prescripción fraudulenta para obtener ketamina y después se la entregó al también doctor Salvador Plasencia, quien posteriormente se la vendió al actor por precios inflados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto que presentaron los fiscales.

Plasencia fue sentenciado este mes a dos años y medio de prisión.

Ambos médicos entregaron sus licencias para ejercer medicina.

Los otros tres acusados que admitieron responsabilidad en el suministro de drogas al actor serán sentenciados en los próximos meses.

Entre ellas figura Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" que suministraba drogas a celebridades. Podría ser encarcelada hasta por 65 años.

El asistente personal de Perry y otro hombre se declararon culpables en agosto acusados de conspiración para distribuir ketamina.

Lucha contra la adicción

La larga batalla de Perry contra la adicción era conocida, pero su muerte a los 54 años sacudió a los fans de "Friends".

Una investigación criminal comenzó poco después de que su autopsia revelara altos niveles de ketamina en su sistema.

Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Sin embargo, los fiscales dicen que antes de su muerte se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas.

La serie "Friends", que se emitió entre 1994 y 2004 y que seguía las vidas de seis jóvenes neoyorquinos, atrajo a una audiencia masiva.

El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna. Pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y el alcohol.

En 2018, tuvo que ser operado varias veces tras una perforación de colon relacionada con el consumo de drogas.

En su libro "Amigos, amantes y aquello tan terrible", Perry narró haber pasado decenas de veces por procesos de desintoxicación.