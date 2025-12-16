Posadas lanza nuevo producto

Posadas lanzó su producto Sunvivia by Fiesta Americana, con concepto de descanso, diversión, bajo el concepto de All in Joy. Dicen que el primer desarrollo estará en Fiesta Americana Mazatlán, con 177 habitaciones, desde una a tres recámaras, área infantil, cuartos frente al mar y dos albercas que llaman infinity y 5 jacuzzis con vista privilegiada.

Posadas tiene desarrollos en Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta y la Riviera Maya.

Los que se pusieron guapos son los de Gicsa que pagarán este miércoles un bono colocado en el 2016 por 111 millones de pesos. La empresa, especializada en el desarrollo de inmuebles, pagará un bono que vence en el 2028 y que tiene un saldo de algo así como 6.2 millones de dólares.

La operación se llevará a cabo a través del Indeval de la Bolsa Mexicana de Valores; estuvo denominado en udis y su clave de pizarra era “Gicsa 16U” y en la operación se recaudaron 255 millones de dólares.

El que debe estar muy contento es Elon Musk, ya que las acciones de Tesla cerraron en récord mientras los inversionistas se recuperan ante el boom publicitario de los robotaxis a pesar de las lentas ventas de vehículos eléctricos.

Tras una caída del 36% en el primer trimestre, el peor período de la acción desde 2022, las acciones de Tesla se han recuperado por completo, alcanzando un máximo histórico de cierre de 489.88 dólares, un aumento del 3.1% el martes. Ahora acumulan un alza del 21% en lo que va del año.

También el banco Invex a través de su controladora informó a la Bolsa Mexicana de Valores que venderá el 20% de su proyecto carretero Gana (Grupo Autopistas Nacionales) con lo que dejará de tener participación en ese proyecto carretero.

La operación se pagará a través de certificados bursátiles de la FibraeMx, un fideicomiso especializado en energía e infraestructura que cuenta con inversiones en 8 carreteras, 16 tramos carreteros y 1,131 kilómetros de autopistas. Se informó que el precio al que se vendió el proyecto fue de 3,960 millones de pesos y con lo que Invex incrementará su participación en el fideicomiso por arriba del 20%, con lo que tendrá un peso importante en la empresa.

Los que están de manteles largos son los de La Comer y es que abrieron su tienda City Maket en Baja California, específicamente en San José del Cabo. Estos amigos de tiendas de autoservicio tienen este formato de autoservicio nice que atiende a sectores de altos ingresos.

Expusieron que se invirtieron 732 millones de pesos y se generaron 443 empleos formales, de los cuales 312 son directos y 131 indirectos, con lo que la empresa ya tiene 92 unidades comerciales en territorio nacional.

Localizada en San José del Cabo –Paseo de los Cabos 105, Club de Golf Fonatur–, esta unidad comercial ofrece a sus clientes más de 61,000 productos, distribuidos en dos plantas, que constan de 4,095 metros cuadrados de piso de venta y un estacionamiento con 132 lugares de estacionamiento.

City Market nació en 2006 como parte de un proyecto de expansión de Grupo La Comer.

