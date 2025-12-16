Pemex adjudica cinco contratos mixtos

Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó los primeros cinco de los nuevos contratos mixtos, y llevará a cabo la firma de los mismos el próximo 19 de diciembre, según informó el director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, a inversionistas.

Según la agencia Reuters y el documento a que tuvo acceso El Economista, se obtuvo el máximo porcentaje de flujo de efectivo concursado para Pemex, lo que significó bonos acumulados por 49.48 millones de dólares.

De esta forma, los contratos mixtos adjudicados en 2025 fueron Tamaulipas-Constituciones, Cuervito, Sini-Caparroso, Agua Fría y Tupilco Terciario.

Y las empresas ganadoras fueron las empresas CECIGSA, Geolis, Consorcio Petrolero 5M del Golfo y Petrolera Miahuapan.