Oro sube a medida que subió el desempleo en EU

El oro subió el martes después de que un informe de empleo en Estados Unidos mostró que la tasa de desempleo subió el mes pasado respecto a septiembre, reforzando las apuestas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y haciendo caer al índice del dólar.

El oro al contado subió un 0.2%, hasta los 4,310.21 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense cerraron con una baja del 0.1%, en 4,332.3 dólares.

El dólar estadounidense bajó a un mínimo de dos meses, lo que hizo que los lingotes cotizados en dólares fueran más asequibles para los compradores extranjeros. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, como referencia, también bajaron ligeramente.

"Los datos dan a la Fed más motivos para recortar las tasas y, si lo hacen, eso es alcista para el oro... así es como lo está interpretando el mercado en este momento", dijo Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures.

La plata al contado cayó un 0.3%, hasta los 63.75 dólares la onza, retrocediendo desde el máximo histórico de 64.65 dólares alcanzado el viernes. El platino subió un 4%, hasta los 1,854.95 dólares, su nivel más alto desde septiembre de 2011, y el paladio subió un 2.5%, hasta los 1,606.41 dólares, alcanzando su máximo en dos meses.