Lanzan "PrEP cerca de tu trabajo" para prevención del VIH

El acceso a métodos de prevención altamente efectivos contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), como la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post-Exposición (PEP), sigue siendo un desafío en México debido al desconocimiento y, a menudo, al prejuicio dentro del sistema de salud. Para combatir estas barreras, la organización Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS (DVVIMSS), en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha lanzado la innovadora campaña "PrEP Cerca de tu Trabajo".

En entrevista para El Economista, Luis Adrián Quiroz, coordinador general de DVVIMSS, detalló que esta estrategia busca acercar la prevención a la dinámica de movilidad y vida cotidiana de las personas, superando las limitaciones geográficas y los tiempos de espera prolongados.

¿Qué son PrEP y DoxyPEP?

Los pilares de la prevención combinada que se promueven en los nuevos modelos de atención son la PrEP y la DoxyPEP:

PrEP (Profilaxis Pre-Exposición): Es un medicamento antirretroviral que toman personas VIH negativas para reducir drásticamente (hasta un 99% en relaciones sexuales) el riesgo de contraer el VIH. Funciona como una pastilla diaria (como Emtricitabina/Tenofovir) o inyecciones cada dos meses, evitando que el virus se establezca en el cuerpo. Importante: No protege contra otras ITS, por lo que se recomienda el uso de condón.

DoxyPEP (Profilaxis Post-exposición con Doxiciclina): Es una estrategia para prevenir ITS bacterianas (sífilis, clamidia y, en algunos casos, gonorrea). Consiste en tomar una dosis de Doxiciclina (un antibiótico) idealmente dentro de las primeras 24 horas y no más de 72 horas después de tener sexo sin protección. Funciona como una "píldora del día después" para ITS bacterianas y es una capa extra de protección, especialmente para hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans. Importante: No protege contra el VIH ni infecciones virales.

La urgencia de la prevención combina

Quiroz destacó la necesidad de priorizar métodos de alta eficacia. Si bien el condón sigue siendo una herramienta de prevención, su uso inconsistente ha contribuido al aumento de nuevas infecciones, particularmente en poblaciones jóvenes y hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH).

El coordinador de DVVIMSS enfatizó que el prejuicio moralista en algunas unidades de salud desalienta el uso de la PrEP, lo que lleva a las personas a esperar hasta cinco meses para acceder a ella. "La gente no tiene por qué ser cuestionada sobre el ejercicio de su sexualidad. Si lo llevas por el área de la ciencia, vas a generar mayores acciones de prevención que si lo llevas por el lado del prejuicio moralista", afirmó.

Para sortear estos obstáculos, DVVIMSS y el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza crearon el modelo "PrEP en 1 Hora" en marzo de 2024. Este programa es pionero en América Latina al no solo otorgar la PrEP rápidamente, sino al integrarla con un enfoque de Prevención Combinada con Retención dentro de una unidad libre de estigma.

Los elementos clave que hacen a este modelo integral y atractivo para la adherencia son: Atención sin prejuicios, garantizando un ambiente de confianza con personal sensibilizado; velocidad y eficiencia, redefiniendo los procesos para garantizar el acceso en menos de una hora; vacunación Integral, incluyendo Hepatitis A, Hepatitis B y la vacuna de VPH, que ahora se garantiza gracias a gestiones con la Subsecretaría de Salud. Por último, tratamiento de ITS con la integración de la DoxyPEP y vigilancia de Hepatitis C, creando una oferta de salud robusta.

Este enfoque ha demostrado su éxito con un 87% de adherencia en La Raza, lo que motivó su expansión a la población estudiantil de la UNAM con la iniciativa "PrEP Cerca de tu Estudio".

PrEP Cerca de tu Trabajo

La campaña para trabajadores tarta de facilitar el acceso a la PrEP con el mismo modelo de "PrEP en 1 Hora" y Prevención Combinada, independientemente del lugar de residencia o adscripción del derechohabiente.

El programa se lleva a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 26, contigua al Hospital General de Zona No. 8, ubicada en la zona de Chilpancingo (atrás del Metro Chilpancingo e Insurgentes Sur). El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas.

Esta unidad fue seleccionada estratégicamente por su alta conectividad, permitiendo a los trabajadores que transitan por el área (aunque vivan en zonas lejanas) pasar por su tratamiento sin limitar su acceso, incorporando la prevención a su dinámica de movilidad.

El gran salto de la prevención: Meta 200 mil pacientes

Quiroz destacó el reto que enfrenta el IMSS para escalar la prevención. Actualmente, la institución atiende a cerca de 13 mil personas en PrEP. Sin embargo, la meta con la implementación de estos nuevos modelos es integrar a 200 mil personas en un futuro cercano para lograr "aplanar la curva" y reducir drásticamente las nuevas infecciones de VIH en México.

"Si no llegamos a una meta que son 200 mil personas para el próximo año, nos vamos a ir cada vez más lentos," advirtió Quiroz, por eso se espera un "año movido" al respecto.

Un modelo replicable para la salud pública

El coordinador de DVVIMSS resaltó que este programa no solo busca frenar la epidemia de VIH, sino que sienta un precedente fundamental para la salud pública mexicana, gracias a su metodología de servicio ágil, sensible e integral.

"Este modelo es totalmente transferible. Lo puedes llevar a donde quieras," afirmó Quiroz. La metodología de identificar cuellos de botella, eliminar el estigma y adaptar los servicios a la dinámica de la población (ya sea estudiantil o laboral), se convierte en una plantilla para el tratamiento y prevención de otras enfermedades crónicas o infecciosas.

La organización ya está trabajando en expandir este enfoque a otras regiones y contextos, incluyendo:

Coahuila : Donde el programa, en pocos meses, pasó de atender a 4 personas a más de 200.

: Donde el programa, en pocos meses, pasó de atender a 4 personas a más de 200. Corredores de Alta Concentración : Se busca crear un corredor PrEP entre el Estado de México Oriente y la Delegación Norte (Texcoco a Zaragoza), y otro de Ojo de Agua a Indios Verdes, para atender a millones de trabajadores.

: Se busca crear un corredor PrEP entre el Estado de México Oriente y la Delegación Norte (Texcoco a Zaragoza), y otro de Ojo de Agua a Indios Verdes, para atender a millones de trabajadores. Salud Rural: Se trabaja con el estado de Chiapas para adaptar la estrategia a la complejidad de los servicios rurales y la orografía del estado.

Quiroz concluyó haciendo un llamado a la participación ciudadana y a la vigilancia son esenciales para garantizar que la calidad del servicio no decaiga.

Redes Sociales de DVVIMSS: