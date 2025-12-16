Donald Trump impulsa acciones de cannabis por reclasificación

Las acciones vinculadas a la producción, comercialización y desarrollo de cannabis se dispararon el martes en Wall Street, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que está considerando emitir una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa.

Las empresas del sector, principalmente con operaciones en Estados Unidos (EU) y Canadá, reaccionaron con fuertes alzas. El mandatario destacó que la planta está al mismo nivel que el LSD o la Heroína. Además, declaró que el Fentanilo es un “arma de destrucción masiva”.

Los títulos de Cresco Labs, minorista que opera en nueve estados de EU donde la marihuana es legal para uso médico, subieron 34.93% y finalizaron en 1.75 dólares. La acompaño la estadounidense Tilray Brands que avanzó 27.54% para cerrar en 13.94 dólares por acción.

SNDL ganó 11.98% y cerró en 2.15 dólares. Aurora Cannabis registró un avance de 8.01% hasta 5.53 dólares, mientras que Cronos Group fue la que mostró el menor incremento del grupo, con un alza de 3.61% para ubicarse en 3.16 dólares.

Las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Toronto también reportaron ganancias significativas. Canopy Growth, especializada en la producción y distribución de cannabis, subió 10% a 2.53 dólares canadienses. Green Thumb Industries avanzó 14.71% a 13.12 dólares, seguida de Trulieve Cannabis, que ganó 14.13% y cerró en 14.50 dólares.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ligados al cannabis acompañaron la tendencia alcista.

Al cierre de los mercados, Amplify Seymour Cannabis ETF registró un incremento de 18.37% hasta 37.47 dólares, mientras que Roundhill Cannabis ETF escaló 19.73% a 28.04 dólares.

Estos instrumentos replican el comportamiento de un conjunto de acciones del sector, lo que permite a los inversionistas obtener exposición a la industria ante la adquisición de un solo título.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, que ofrece exposición exclusivamente a empresas estadounidenses del sector, avanzó 20.56% y cerró en 6.45 dólares.

Trump afirmó el lunes que está considerando firmar una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una sustancia menos peligrosa, aunque no precisó un calendario para la medida.

Actualmente, bajo la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, el cannabis está catalogado como una droga de la Lista I, al mismo nivel que la heroína, lo que implica un alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado.

El mandatario indicó que su intención sería reclasificar la marihuana a la Lista III de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), donde se encuentran medicamentos como el Tylenol y productos con codeína.

“Estamos considerando eso muy seriamente”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. “Mucha gente quiere ver esto porque permitiría realizar enormes cantidades de investigación que hoy no pueden llevarse a cabo”, añadió.

No obstante, aunque el presidente puede impulsar la medida, corresponde a la DEA revisar la recomendación y tomar la decisión final sobre la reclasificación. El debate cobró fuerza durante la administración de Joe Biden, cuando el Departamento de Justicia recomendó en 2024 mover el cannabis a la Lista III, lo que inició una revisión formal por parte de la DEA. Sin embargo, el proceso se ha visto frenado por desafíos legales y retrasos administrativos, dejando a la industria en un escenario de incertidumbre.

En septiembre pasado, las acciones del sector ya habían repuntado ante el optimismo de que Trump intervendría, luego de que compartiera en Truth Social un video del Commonwealth Project que calificaba la cobertura del cannabidiol (CBD) como “la iniciativa de salud para personas mayores más importante del siglo”.

Nuevas inversiones

Una reclasificación a la Lista III podría facilitar el acceso bancario a los productores de marihuana, atraer inversionistas institucionales, reducir la carga fiscal y estimular procesos de fusiones y adquisiciones en la industria.

La propuesta, según Shawn Hauser, socio del despacho especializado en cannabis Vicente LLP, estaría enfocada en productos de CBD destinados al tratamiento del dolor crónico, trastornos del sueño y otras afecciones asociadas al envejecimiento, dijo a CNBC.

La presión para modificar la clasificación del cannabis también se intensificó tras la publicación de un informe en 2024 que reveló que más estadounidenses reportaron consumir marihuana a diario, o casi a diario, que beber alcohol con la misma frecuencia, de acuerdo con un análisis de la Universidad Carnegie Mellon.

Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) solo aprobó Epidiolex, un medicamento a base de CBD utilizado para tratar ciertos tipos raros y graves de epilepsia. (Con información de Agencias)