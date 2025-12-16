Peso mexicano extiende por quinta jornada avances frente al dólar

El peso mexicano volvió apreciarse frente al dólar este martes por quinta jornada consecutiva, en un contexto donde el billete verde sigue debilitándose, señales de que la economía de Estados Unidos se desacelera y la especulación de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a recortar la tasa de interés.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) indicaron que la moneda cerró en los 17.9509 pesos por unidad, lo que representó una apreciación de 0.17% o 3.03 centavos, con respecto a su cierre anterior, su nivel más bajo desde el 22 de julio de 2024, cuando cerró en 17.9404 pesos.

Con dicho resultado el peso sumó cinco sesiones al hilo con apreciación, periodo en el que ganó 1.7% frente al dólar.

En el presente año la moneda apunta una apreciación de 14.04 por ciento.

El índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con seis monedas de referencia, caía 0.14% hasta 98.14 unidades.

Dólar débil

“Este movimiento se dio en un contexto de menor fortaleza del dólar a nivel global y una mayor demanda por monedas emergentes, donde el peso volvió a destacar”, aseguró Diego Sebastián Albuja. analista de mercados ATFX LATAM.

Agregó que, este cierre responde principalmente a la combinación de expectativas de ajustes en la política monetaria de Banxico y un entorno externo más favorable, con datos mixtos en Estados Unidos que mantienen viva la narrativa de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal hacia 2026.

“Esto ha reducido la demanda defensiva de dólares y ha permitido que el peso mantenga un buen desempeño. Para el inversionista, este escenario sugiere un mercado cambiario más estable en el corto plazo, con el dólar-peso mexicano moviéndose en un rango aproximado entre 17.85 y 18.10 pesos, beneficiando a importadores y ayudando a contener presiones inflacionarias”, añadió.

Analistas de Banamex consideran que diversos factores llevaron a una fuerte depreciación del dólar respecto al resto de monedas en 2025, “destacando la perspectiva de baja de tasas, la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en Estados Unidos y las dudas sobre su sostenibilidad en el largo plazo, así como los constantes ataques a la autonomía de la Reserva Federal”.

Agregaron que en línea con la incertidumbre en torno a la economía estadounidense prevaleciente a lo largo de este año, se vieron movimientos a activos seguros diferentes al dólar, así como apetito por riesgo hacia ciertas monedas emergentes.

Al cierre de la semana, el foco estará en la publicación de las posiciones netas especulativas en el peso mexicano en el mercado de Chicago, un dato clave para evaluar si el posicionamiento del peso, dijo Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quants.