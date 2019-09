El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, de asesorar a quienes promueven amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador argumentó que su gobierno ya no realiza actos de espionaje, aunque dijo tener información de que el ex Ministro es asesor de dichos recursos legales. Criticó esta posibilidad, pues dijo que Cossío Díaz no debería litigar contra el gobierno.

“Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima. Primero, porque un ex Ministro no puede llevar a cabo esas actividades. Puede ser que no firme nada, pero si coordina, asesora, pues está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de Ministro”, consideró.

A través de su cuenta de Twitter, el ex Ministro José Ramón Cossío Díaz aseguró que no asesora a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. “Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”, refirió.

Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

El Presidente de la República mencionó que quienes se oponen al proyecto es porque desean que haya saturación en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y echarle la culpa de ello. De hecho, confirmó que hace unos días en un vuelo de regreso a la capital del país, el capitán de la aeronave anunció la demora debido a la falta obras en el actual aeropuerto. López Obrador dijo que ese capitán seguramente era simpatizante del conservadurismo.

Obras de Santa Lucía serán transparentes

El presidente López Obrador aseguró que si bien ordenó que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fuera catalogada como una obra de seguridad nacional, habrá transparencia en los contratos y en todas las licitaciones que se realicen. Argumentó tomó la decisión de apelar a la seguridad nacional, debido al “sabotaje” que había contra la obra.

“En este caso de Santa Lucía lo planteé, de que aunque es un asunto de seguridad nacional, tenemos que informar permanentemente; aunque no podría hacerse legalmente, se tomó la decisión de que va a haber transparencia.

“Yo incluso propuse que se estableciera en los considerandos que dieron lugar a tomar esta decisión de hacer el aeropuerto de Santa Lucía con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque hay un sabotaje legal, evidente”, consideró.

“Lo de seguridad nacional lo estamos haciendo, porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto. Imagínense cuánto tiempo llevamos ya perdido que no hemos podido iniciar la obra porque estos señores están saboteando legalmente, abusando de un instrumento que es fundamental para la libertad, para garantizar la libertad, que es el derecho de amparo”, añadió.

Fustiga nuevamente contra Mexicanos contra la Corrupción; Claudio X. y Coparmex

En ese marco, el Primer Mandatario fustigó nuevamente contra la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por promover los 147 juicios de amparo contra Santa Lucía. También insistió en su critica hacia al presidente de esa organización, Claudio X. González, y al dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, por promover dichos juicios de amparo.

“Yo llamaría a los opositores a (…) el de la Coparmex, que es activista, siempre pensé que era como un sector de un partido y ahora está quedando de manifiesto (…) los partidos no tienen por qué tener corporaciones, sectores, con todo respeto".

“Claudio X. González, o sea (…) que transparenten de dónde sacan dinero para todas estas campañas, o sea, que den a conocer”, demandó.

Y MCCI, responde

Cabe destacar que esta mañana, mediante un desplegado, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresó al presidente López Obrador: “no nos mueve interés económico o político algunos, y tampoco el oponernos a su gobierno, nos mueve el interés ciudadano de que se cumpla la ley, y de que se utilice de manera eficaz, eficiente, honesta y transparente los recursos que los mexicanos entregamos al gobierno”.

#NuestraVoz: Nuestro trabajo habla por nosotros. Comunicado de @MXvsCORRUPCION en respuesta a las criticas recibidas desde el poder.https://t.co/H9Ogj2BDu2 — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) September 24, 2019

Indicó que la interposición de juicios de amparo en el caso de Santa Lucía, es parte de un derecho a la libre expresión, y al de acudir ante el Poder Judicial para hacer valer el Estado de derecho.

“La polarización no sirve al propósito que debemos buscar todos: el desarrollo de México. Un país que se polariza políticamente es una nación condenada a retrasarse económicamente”, mencionó la organización social.

Planteó que si hubo corrupción en la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, como él sostiene, “se deben aplicar los castigos que establece la ley. Si algún día se llega a reactivar la construcción del NAIM, demandaremos que se haga con absoluta transparencia y probidad”, planteó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

