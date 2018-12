El secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores, informó que hasta el momento se han contabilizado aproximadamente 150 mil personas presentes en la Plaza de la Constitución, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje.

A través de su cuenta de Twitter @RaymundoSSPCDMX indicó que siguen llegando personas al Zócalo capitalino para escuchar las palabras de López Obrador, y que este punto de la ciudad es resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Desde la principal plaza pública del país, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arranca su segundo discurso del día como nuevo mandatario.

“Luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo de Mexico”, dijo ante miles de mexicanos que lo aplaudían emocionados.

Recordó su primera alocución del día, en el Congreso de la República, y su repudio a los vicios del viejo régimen. Asimismo, reafirmó su idea de iniciar una cuarta transformación en la nación.

“Ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar. Lo que bien podríamos llamar ‘una modernidad’ forjada desde abajo y para todos”, agregó. “Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos: la purificación de la vida pública de México”.

Continuó reafirmando compromisos que ya había expresado e inició con prometer atención especial a los pueblos indígenas. “Es una ignominia, una vergüenza, que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo con la pobreza y la marginación a cuestas”, expresó. “Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. Se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres”.

(Con información de AP Y Notimex)