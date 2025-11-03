Violencia política: 10 alcaldes han sido asesinados en lo que va del sexenio de Sheinbaum

La noche del 1 de noviembre del 2025, en medio de la fiesta mexicana más importante por Día de Muertos, Carlos Manzo fue asesinado, convirtiéndose en el décimo alcalde que ha fallecido de manera violenta en lo que va del actual sexenio.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez era alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán y falleció tras recibir tres disparos en la inauguración del tradicional Festival de las Velas. El atentado ocurrió después de que el edil denunciara ante las autoridades que su vida corría peligro debido a sus denuncias sobre el control del crimen organizado en su localidad.

Suman 10 presidentes municipales o alcaldes asesinados

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó poder, en México se han contabilizado 10 asesinatos violentos de presidentes municipales o alcaldes.

Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero): Fue electo presidente municipal y asumió a finales de septiembre de 2024; fue asesinado pocos días después, el 6 de octubre de 2024. Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca): Reportes locales señalan que el presidente municipal fue atacado en su domicilio y murió el 15 de octubre de 2024. Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí): El alcalde que pertenecía al partido político Morena fue asesinado en diciembre de 2024. Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca): La cobertura local reportó que el presidente municipal fue emboscado y asesinado en mayo de 2025, junto con policías que lo acompañaban. Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero): El presidente municipal falleció tras un intento de asalto y recibir atención médica; su deceso fue confirmado por autoridades en junio de 2025. Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán): En 2023 fue secuestrada y posteriormente liberada; en los primeros días de junio del 2025 fue asesinada de manera violenta. Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán): El presidente municipal fue atacado y murió por heridas de bala el 5 de junio de 2025. Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero): La prensa local documentó su asesinato luego de ser retenido y asesinado el 21 de julio del 2025. Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo): El presidente municipal fue asesinado el 20 de octubre de 2025; la investigación ha llevado ya a detenciones. Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán): Fue atacado durante las celebraciones del Día de Muertos y murió por heridas de bala el 1 de noviembre de 2025.

Sheinbaum cuestionada sobre los asesinatos de alcaldes

Durante la conferencia mañanera del lunes 3 de noviembre, la presidenta de México fue cuestionada sobre las líneas de acción ante el atentado contra el alcalde Carlos Manzo.

Sheinbaum condenó de “cobarde y vil” el asesinato y aseguró que “se usará todo el peso de la ley” en la investigación.

Ante la situación un periodista la cuestionó los posibles nexos del crimen organizado con los asesinatos de políticos y líderes locales: “Las cifras ahí están, en su informe, entiendo que el último mes fue positivo en términos relativos en términos relativos, de la reducción de inseguridad que se vive en el país, no obstante, noto que podría haber una apuesta distinta por parte del crimen organizado, una apuesta a homicidios de alto impacto mediático, ¿consideran que eso es algo que está sobre la mesa, que están intentando (el crimen organizado) apostarle a incrementar el costo político de los resultados que está dando el gabinete de seguridad?”, preguntó el periodista.

La presidenta respondió que esas son especulaciones y no funcionan para actuar en estos casos; agregó que se priorizarán las investigaciones y la información que derive de ellas.

“La especulación no ayuda, es la investigación de cada caso y el contexto. (...) Necesitamos en cada caso saber cuál fue el móvil (...) tiene que venir de conocimiento, de realidad, más que de una suposición”, agregó la presidenta.