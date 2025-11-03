Sheinbaum condena asesinato de Carlos Manzo; rechaza regreso a la "guerra contra el narco"

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó este lunes el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido este fin de semana, y aseguró que su gobierno no permitirá la impunidad.

En conferencia de prensa, la primera mandataria expresó sus condolencias a la familia del edil y afirmó que se realizan todas las investigaciones necesarias para identificar y castigar no sólo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron el ataque.

“No habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta dar con los responsables, no solamente materiales, sino con quien ordenó esta ejecución”, subrayó.

Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía de Michoacán encabeza las indagatorias, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, y que se ha brindado apoyo directo a los familiares de la víctima.

Además, destacó que, de acuerdo con reportes del Ejército y la Guardia Nacional, el alcalde había recibido acompañamiento y apoyo de las fuerzas federales en los últimos meses, en respuesta a sus solicitudes de seguridad. “El comandante de la zona militar estuvo en contacto con el presidente municipal, dándole el apoyo que había estado solicitando”, señaló.

Por otro lado, frente a las voces que piden una respuesta militarizada al incremento de la violencia, la titular del Ejecutivo federal rechazó retomar la estrategia de la llamada “guerra contra el narco”, impulsada en el sexenio de Felipe Calderón, al asegurar que “fue precisamente esa guerra la que generó la violencia que apenas estamos disminuyendo”.

“La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide militarización y guerra. Eso no funciona, ya lo probó México y no funcionó. Lo que genera paz es la justicia, la inteligencia, la investigación y la atención a las causas”, afirmó.

También, insistió en que su estrategia se basa en el fortalecimiento de las instituciones civiles, la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio, y el combate a la impunidad mediante investigaciones sólidas y judicialización de los casos.

“No vamos a dejar solos ni a Uruapan ni a Michoacán. Vamos a reforzar la presencia del Estado, pero con inteligencia y justicia, no con autoritarismo ni ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo la presidenta.

Sheinbaum Pardo lamentó que algunos actores políticos y comunicadores hayan “lucrado” con la tragedia, sin expresar condolencias a la familia del alcalde. Recordó que todos los gobernadores, sin distinción partidista, han manifestado su condena al homicidio y su respaldo a las investigaciones.