Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Publicación de documentos de Epstein podría tardar semanas: Departamento de Justicia EU

El ​departamento ⁠hizo la declaración después de que el fiscal federal del distrito sur de Nueva York y el FBI descubrieran más de un millón de documentos potencialmente relevantes.

main image

La Casa Blanca dice que han "filtrado selectivamente" los emails para crear una "narrativa falsa" para difamar al presidente.

Reuters

La divulgación de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto ya fallecido Jeffrey Epstein, ordenada por el ⁠Congreso, podría llevar algunas semanas más, dijo el miércoles el Departamento de Justicia.

El departamento ⁠hizo la declaración después de que el fiscal federal del distrito sur de Nueva York y el FBI descubrieran más de un millón de documentos potencialmente relevantes.

Te puede interesar

"Debido al volumen masivo de material, este proceso puede llevar algunas ⁠semanas más", dijo el departamento en ⁠un post en X.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete