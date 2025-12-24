Publicación de documentos de Epstein podría tardar semanas: Departamento de Justicia EU

La divulgación de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto ya fallecido Jeffrey Epstein, ordenada por el ⁠Congreso, podría llevar algunas semanas más, dijo el miércoles el Departamento de Justicia.

El departamento ⁠hizo la declaración después de que el fiscal federal del distrito sur de Nueva York y el FBI descubrieran más de un millón de documentos potencialmente relevantes.

"Debido al volumen masivo de material, este proceso puede llevar algunas ⁠semanas más", dijo el departamento en ⁠un post en X.