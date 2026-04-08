¿Viene el Plan C?

Cada lunes, cuando hay periodo ordinario de sesiones, los líderes morenistas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión acuden a Palacio Nacional para dar seguimiento a la agenda legislativa. Allí fue donde Ignacio Mier —hace tres semanas— obtuvo el visto bueno para procesar la nueva iniciativa presidencial “para reducir los privilegios y fortalecer la Revocación de Mandato”.

La iniciativa original —recortar las prerrogativas de los partidos políticos, reducir el tamaño del Congreso y modificar las reglas para asignar las curules y los escaños pluris— fue rechazada por el PVEM y el PT tras de los desplantes de Pablo Gómez y Luisa María Alcalde.

El segundo intento parecía destinado al fracaso, cuando la bancada petista se opuso con vehemencia a la posibilidad de incluir a la presidenta Claudia Sheinbaum en la boleta electoral en el 2027. Ignacio Mier Velasco, recién estrenado como coordinador de la bancada morenista en el Senado de la República, logró un acuerdo intermedio: aprobar la modificación a los artículos 115 y 116 constitucionales, para contener el tamaño de los cabildos municipales y reducir el presupuesto para los Congresos locales.

El dictamen, en lo general, tuvo los votos suficientes para lograr la aprobación. Las reservas no versaron sobre la Revocación de Mandato y la minuta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde la bancada coordinada por Ricardo Monreal revivirá la propuesta de solicitar la consulta sobre permanencia de Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República.

La Ley Federal para la Revocación de Mandato, vigente desde diciembre del 2019, regula este tipo de ejercicios, que podrá solicitarse por única ocasión después del tercer año del periodo constitucional por al menos 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en al menos 16 entidades federativas.

A contrarreloj, la bancada mayoritaria modificaría la minuta del dictamen remitido por los senadores para introducir dos modificaciones: permitir que la persona sujeta a la Revocación de Mandato pueda difundir el proceso y promover el voto, en los términos que establezca la Ley en la materia. Y recorrer las fechas para su convocatoria, que el INE deberá organizar, desarrollar y publicar. Si los diputados cumplen con este encargo —formulado apenas el pasado lunes 6 en Palacio Nacional—el “Plan B” regresaría al Senado.

Ignacio Mier y Ricardo Monreal tienen la misión de lograr que el proceso legislativo concluya antes de que cierre el actual periodo ordinario de sesiones. El “Plan C”, por ningún motivo, se iría a un extraordinario. Vendrán tres semanas de vértigo legislativo. Por San Lazaro —confirmó Monreal Ávila— pasarán entre 10 y 15 reformas constitucionales y legales de gran calado.

Efectos secundarios

ACOMODOS. Sus promotores lo ven en la ruta correcta hacia Quintana Roo. El exdirector de las Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, se hará cargo de la delegación de Bienestar en Yucatán. La gobernadora Mara Lezama, impidió su llegada como representante federal en aquella entidad peninsular, lo que tal vez no sea necesariamente una derrota para el tabasqueño, en su búsqueda de la candidatura morenista.

ADVERTENCIA. Apoyada en la Inteligencia Artificial, Dato MX acaba de incursionar en el áspero campo del pronóstico electoral. Su “modelo de encuesta de encuestas” ha enfocado a identificar a las parejas de principales aspirantes a las candidaturas de Morena en las 17 entidades que elegirán gobernador en el 2027. De éstas —identifica— siete tendrían una contienda cerrada: Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis y Sonora. Esas encuestas no lo muestran, pero hay barruntos de ruptura al menos en otras cinco entidades… justo donde los grupos morenistas se oponen a los dedazos.