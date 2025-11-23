Trabajadores de Zara planean huelga

Un grupo de sindicatos están convocando a los trabajadores de Zara, una cadena de moda rápida de origen español a iniciar una huelga en siete países europeos para el Black Friday.

El sindicato español CCOO está coordinando la huelga para el 28 de noviembre con sindicatos de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Portugal para exigir que Inditex, la empresa propietaria de Zara, comparta más beneficios con los trabajadores de sus tiendas y centros logísticos.

El sindicato agregó que Inditex tenía anteriormente un plan de participación de los empleados en los beneficios de la empresa, pero fue eliminado tras la pandemia de Covid-19.

Vinte Viviendas Integrales, una de las principales constructoras de casas en México, recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de la agencia HR Ratings, debido a que presenta mejores métricas financieras tras la adquisición de Servicios Corporativos Javer.

La calificadora mexicana elevó la nota de Vinte en escala global de ‘HR BB+’ a ‘HR BBB-’, o del tercer nivel en la escala global de activos con grado especulativo al último nivel en el bloque con grado de inversión.

En la escala local la nota crediticia de Vinte pasó de ‘HR AA-’ a ‘HR AA’, o del cuarto al tercer nivel en la clasificación de activos con grado de inversión.

El Webinar Nacional sobre la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), congregó a más de 15,000 personas, convirtiéndose en la transmisión especializada en comercio exterior de mayor impacto en los últimos diez años.

Uno de los participantes fue la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi, pues en este espacio se brindó orientación a nivel nacional a importadores, técnicos y profesionales del comercio exterior para nutrir y capacitar sobre el nuevo llenado electrónico que fortalecerá la competitividad del comercio mexicano, siendo que, la MVE entrará en vigor de manera obligatoria este 9 de diciembre.

Fibra NEXT, el fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en inmuebles industriales que tiene como socio a Fibra Uno, dijo que obtuvo 400 millones de dólares con una oferta subsecuente primaria en la Bolsa Mexicana de Valores, como parte de sus planes para expandir su portafolio industrial con más adquisiciones.

La fibra dijo que la oferta registró una sobre suscripción de 1.5 veces, con cerca de la mitad de la demanda proveniente de inversionistas internacionales de alta calidad.

Los recursos obtenidos por la compañía la posicionan ya como la mayor fibra de corte industrial, lo que permitirá contribuir a la segunda parte del portafolio Júpiter, además de la asociación en un vehículo de coinversión para el portafolio industrial de Fibra Uno.

El fideicomiso también dijo que concluyó con éxito la oferta de canje de bonos de Fibra Uno a Fibra NEXT, lo que le permitirá llevar a cabo las transferencias de crédito bancario relacionadas con el portafolio industrial de Fibra Uno.

