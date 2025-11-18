GAP convoca asamblea

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), administrador de aeropuertos en México y Jamaica, convocó a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el 11 de diciembre, en la que propondrá a sus dueños combinar los negocios de Cross Border Xpress (CBX) y asistencia técnica para mejorar las operaciones de sus terminales aéreas.

La combinación de negocios se realizaría mediante la fusión de diversas entidades, que incluyen, entre otros, a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, su socio estratégico.

El CBX es una terminal “lado tierra” localizada en San Diego, California, que conecta con el Aeropuerto Internacional de Tijuana a través de un puente peatonal, lo que permite un cruce fronterizo ágil, cómodo y seguro.

Banca Afirme, un prestador de diversos servicios financieros en México, pagó anticipadamente un bono que colocó en 2020 en el mercado bursátil local.

El banco pagó 230 millones de pesos del bono, con clave de pizarra 'BAFIRME 20-2', el 13 de noviembre. El bono pagaba un cupón de 10.59% y tenía una fecha de vencimiento del 10 de octubre de 2030.

Vitro, el mayor productor de vidrio plano del país, anunció el nombramiento de Jorge Alberto Rodela Luna como director general de Administración y Finanzas, a partir del 1 de enero.

Relevará en el cargo a Claudio Luis Del Valle, quien decidió retirarse tras una trayectoria de 40 años en Vitro.

El nuevo CFO de la empresa tiene una trayectoria de 25 años en diversos roles estratégicos en compañías multinacionales de distintos sectores y los últimos cinco años formó parte del equipo corporativo de finanzas y de la dirección de Finanzas del negocio de automotriz de Vitro.

En Washington D.C., la consultora digital mexicana Cuadrangular se llevó el máximo reconocimiento como Agencia Digital del Año en los Napolitan Victory Awards 2025.

La firma, encabezada por Miguel Ángel Valdéz Siller, se posiciona así como una referencia continental en estrategia, comunicación y consultoría digital, gracias a su capacidad de innovación e impacto en campañas electorales de alto nivel.

Cuadrangular, con sello mexicano, vuelve a colocar a Latinoamérica en el mapa global de la comunicación política digital.

Waymo, la empresa de Alphabet, anunció el martes que expandirá su servicio de transporte autónomo a cinco ciudades más en Estados Unidos.

Las operaciones de robotaxis de Waymo comenzaron el martes en Miami y se lanzarán en las próximas semanas en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, según informó la compañía.

Waymo explicó que ha desarrollado un sistema de conducción autónoma generalizable llamado Driver y un protocolo operativo que le permite expandir sus servicios de forma constante a más ciudades.

