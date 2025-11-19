Controladora Alpek convoca a asamblea

Controladora Alpek, la entidad creada para concretar la escisión de la petroquímica Alpek del conglomerado Alfa, convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas, donde propondrá fusionar Controladora Alpek con Alpek.

La asamblea se llevará a cabo el 25 de noviembre y requiere el 75% de participación de los accionistas.

"Controladora Alpek espera que esta transacción conlleve beneficios a todos sus Accionistas e impulse el valor a largo plazo", dijo la empresa, en un comunicado. "La compañía invita a todos sus Inversionistas a registrar sus acciones y votar a favor de la propuesta".

La eventual fusión implicaría el posterior desliste de las acciones preexistentes de Alpek de la Bolsa Mexicana de Valores.

Fibra Prologis lanzó una emisión de bonos senior no garantizados por 500 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 145 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense (T+145 pb), de acuerdo con IFR.

El bono, emitido bajo formato 144A/Reg S, vence el 26 de noviembre de 2035 y cuenta con calificaciones de BBB+/BBB. Los bancos BBVA, BofA Securities, J.P. Morgan y Scotiabank actúan como coordinadores globales de la operación.

Los recursos obtenidos de la emisión de Fibra Prologis se destinarán a fines corporativos generales, que podrían incluir el pago de préstamos a plazo, líneas de crédito revolventes y la amortización de deuda garantizada con vencimiento próximo, según IFR.

Para celebrar y agradecer a quienes forman parte de su ecosistema en la CDMX, DiDi Food y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) unieron fuerzas para ofrecer una función privada en la Arena México, la "Catedral de la Lucha Libre".

En una función en la que participaron algunas de las máximas figuras del CMLL, como Templario, Titán, Neón, Hechicero, Bárbaro Cavernario, La Catalina y Olympia, también fue el debut de "Titán Naranja", luchador que representó a DiDi Food en un combate de triple amenaza contra La Sombra e Infierno Rosa.

DiDi Food también presentó la llegada de nuevos "luchadores gastronómicos" a su portafolio en CDMX, como Chubbies Burger y Chilim Balam.

La compañía reveló que los habitantes de la capital pueden acceder a más de 22,000 restaurantes en la app

El Rey de Bélgica, representado por el Viceprimer Ministro Maxime Prévot, otorgó a Bram Govaerts, director general del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), la Orden de la Corona en Comandante, una de las distinciones más prestigiosas del país que reconoce el servicio excepcional a la nación y a la humanidad.

Como ciudadano belga, Govaerts fue reconocido por su visión global basada en la excelencia científica y la colaboración internacional. Bajo su liderazgo, el CIMMYT ha impulsado ciencia de vanguardia, agricultura sostenible, seguridad alimentaria y resiliencia climática en todo el Sur Global, con profundos beneficios para todas las naciones. México, como país anfitrión y aliado estratégico del CIMMYT, ha desempeñado un papel fundamental en estos esfuerzos.

