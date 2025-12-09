Teva apuesta en México por ingredientes farmacéuticos y suplir a los chinos en EUA

La gigante israelí Teva en México trabaja para consolidar su portafolio local de genéricos y biosimilares, pero además apuesta fuertemente por la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) donde ya ocupa un lugar aquí desde hace años. Poco se conoce de su planta TAPI en Lerma, Edomex, pero es la única que tienen en América dedicada a APIs. Fundada en 1983 y adquirida por Teva en 2004, produce 42 APIs activos, incluyendo 14 esenciales según la OMS, en áreas como oncología, endocrinología y respiratorio. Con un volumen anual de 30 toneladas métricas, atiende a 134 clientes globales, representando el 10% de las ventas de TAPI. Aprobada por reguladores como FDA, Cofepris y Anvisa (de Brasil), exporta el 60% a EU y Canadá, 10% a Europa y 24% a Asia-Pacífico.

El nuevo director general de Teva en México, Rafael Suárez, hace ver que "es una súper herramienta para México" que no puede desaprovecharse. Vislumbra al país como polo estratégico de crecimiento en un contexto global de oportunidad donde las cadenas de suministro farmacéutico se reconfiguran, y donde el principal mercado del mundo busca opciones para abastecerse de estos insumos médicos. Como dice Suárez: "Nos necesitan y los necesitamos". En un mundo post-pandemia, esta sinergia no es opción, sino imperativo para la soberanía sanitaria. Va en línea con la decisión de Estados Unidos de reducir su dependencia de China e India, proveedores dominantes que hoy representan una vulnerabilidad expuesta en la pandemia.

Suárez recién regresó al país tras 20 años de ser directivo de distintas farmacéuticas en Brasil y Suiza, y asumió la gerencia general de Teva México tras un exitoso capítulo de cuatro años del costarricense Rodrigo Fernández quien fue premiado por la matriz en Israel con una posición regional importante. Hoy con esa trayectoria, Teva tiene claro que México, con su proximidad geográfica y capacidades existentes, no puede desaprovechar la oportunidad histórica de ser un aliado natural. Suárez dice que la empresa quiere trabajar con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el objetivo plasmado en el "Plan México" de impulsar la exportación farmacéutica hacia el vecino del norte. Teva, fundada hace 120 años en Israel, es hoy una multinacional con operaciones en 60 mercados, ha invertido más de 2,300 millones de dólares en México en la última década, destacando la adquisición de Rimsa en 2016 con su planta en Guadalajara, lo que le posiciona como la biofarmacéutica global con mayor desembolso en el país durante ese periodo.

En entrevista, Suárez enfatiza la diversidad de Teva: "Es una compañía versátil con genéricos de marca, biosimilares e innovación". En México, opera seis sitios estratégicos, incluyendo un corporativo nuevo en la Ciudad de México, 2 hubs globales -1 de farmacovigilancia y 1 de IT-, y plantas clave en Guadalajara y Lerma. La planta de sólidos orales en Guadalajara, establecida desde 1999, produce tratamientos para dolor y cardiovascular, con una capacidad de 50 millones de unidades y seis lanzamientos en 2024. Genera unos 360 empleos directos e indirectos, con una inversión anual de 8.38 millones de dólares en productividad. Pero el verdadero diferenciador es la mencionada planta TAPI en Lerma. En el mercado local, Teva proyecta ventas de 1,800-2,000 millones de pesos para 2025 creciendo a doble dígito por cuarto año consecutivo; concentra sus ventas en privado (70%), pero considera que en gobierno (30%) puede crecer más con sus genéricos de calidad frente a los que venden sin garantía y con elevado riesgo de incumplimiento. "El gobierno necesita innovación, pero también genéricos para optimizar recursos", argumenta Suárez y hace ver que en México, los genéricos (92.6% del mercado) generan más de 9,000 millones de dólares en ahorros al sistema.

Trabajan con Canifarma y Anafam para fortalecer la industria, priorizando biosimilares y genéricos sobre innovación pura (aunque mantienen lazos con AMIIF). Han firmado alianzas con laboratorios nacionales como Somar, Chinoin y Senosiain para licenciar productos, expandiendo cobertura sin diluir fortalezas en dolor y cardio. Pero más allá de manufactura, lo interesante de Teva es que también desarrolla innovación y tiene estudios clínicos globales.