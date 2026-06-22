T-MEC: ¿16 o 10 años más?

Este primero de julio (2026) se define el destino del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los gobiernos de los tres países pondrán sus cartas sobre la mesa.

Durante una reunión virtual, manifestarán por cuánto tiempo más y bajo qué condiciones se extenderá el acuerdo comercial tripartita.

Definirán si se extiende por otros 16 años ó sólo por 10 más, con revisiones anuales.

Si los tres países están de acuerdo, se extiende en automático por 16 años.

En caso contrario, el acuerdo comercial no se suspende de inmediato, se mantiene activo por una década más y se revisará anualmente.

Aunque en realidad la incógnita a despejar es la posición del gobierno de Donald Trump.

Por sus declaraciones, hasta ahora, lo más probable es que opte por revisiones anuales.

La opción está prevista en las reglas del T-MEC. Se mantendría en vigor el acuerdo. Pero aumentaría la incertidumbre para los inversionistas, frente a un escenario de potenciales fricciones y cambios, en periodos cortos.

Los gobiernos de México y Canadá, de manera simultánea, enviaron, a principios de mayo pasado, sendas cartas a la Oficina de Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), para manifestarse a favor de la extensión del T-MEC, por 16 años adicionales.

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno de EU no ha hecho pública su posición.

Trump es hábil y duro negociador.

Aunque tiene clara la interdependencia con sus principales socios comerciales y está consciente de que debe fortalecerla frente a su frenética competencia con China, buscará presionar lo más que pueda a los gobiernos de México y Canadá.

Lo más probable es que el presidente Trump continúe presionando, pero prácticamente es imposible que decida retirarse o terminar su participación en el T-MEC de manera formal.

De cualquier forma, ya sea por 16 años o por 10 años, a partir del primero de julio inicia la etapa de revisión tripartita del acuerdo.

Los tres socios negociarán las condiciones que consideren pertinentes modificar o agregar al pacto comercial.

México apostará por extender el T-MEC el mayor tiempo posible, ha dicho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Por lo pronto, el negociador mexicano confía en que el T-MEC se mantendrá, con 16 o con 10 años como horizonte.

No está en el escenario –ha expresado en distintas ocasiones el funcionario mexicano– que el acuerdo deje de funcionar.

Aunque el presidente Trump ha dicho y reiterado que no está satisfecho con el acuerdo comercial trilateral, entre los actores económicos de Estados Unidos existe un consenso en el sentido de que el T-MEC es muy útil.

México, tiene, a la fecha, un trato privilegiado pues el 85% de las mercancías que exporta a EU, están exentas de aranceles.

A pesar de que México está resintiendo aranceles unilaterales de Estados Unidos en sectores estratégicos como el automotriz, acero y tomates, ha logrado mantener y ampliar su integración comercial con EU.

México es el principal socio comercial de EU desde el año 2023. Por encima de China y Canadá.

El año pasado el comercio entre los tres países cerró en 1.6 billones de dólares aproximadamente.

La región de Norteamérica es una de las plataformas de producción más integradas.

Con el acuerdo comercial tripartita que modificó Trump, México ha logrado aumentar su participación en el comercio de EU del 14.8%, en el año 2019 a 16.4% en los primeros cuatro meses de este año 2026.

El pasado mes de abril, el comercio entre México y Estados Unidos sumó 86 mil millones de dólares.

Las exportaciones de México a EU alcanzaron la cifra récord de más de 50 mil millones de dólares, el pasado mes de abril.

Con todo y la creciente importancia que está tomando México frente a EU, no puede confiarse y debe mantener la tranquilidad y serenidad, para mantener y fortalecer su relación con su principal socio comercial, pero sin perder de vista que debe buscar mayores y mejores condiciones de integración que le permitan sustituír importaciones de otras regiones y aumentar el valor agregado de la industria y empresas nacionales.

Al tiempo.