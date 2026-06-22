El T-MEC es clave para mantener la asequibilidad: comercios de EU

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resulta indispensable para mitigar el costo de vida familiar, afirmó Neil Herrington, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC).

A nivel mundial se ha mantenido el encarecimiento de productos por los elevados costos de transporte marítimo, los aranceles y las tensiones geopolíticas que interrumpen las cadenas de suministro.

Además, los fenómenos climáticos extremos han afectado intermitentemente las cosechas, reduciendo la oferta global de alimentos y elevando los precios al consumidor.

Las importaciones de Estados Unidos registraron en abril una inflación anual de 3.73%, impulsadas principalmente por el sector energético, donde la inflación por las compras de combustibles se disparó un 19.17 por ciento.

En contraste, al excluir los componentes energéticos, el indicador se moderó a 2.49%, una dinámica que analistas atribuyen tanto a los recientes giros en la política comercial como a cambios en la composición de los bienes importados. En particular, los alimentos, piensos y bebidas se encarecieron solo 0.1 por ciento.

En momentos críticos para los presupuestos domésticos, la USCC destacó que el T-MEC funciona como un mecanismo clave para contener el costo de vida al mantener un comercio de alimentos estable y eficiente en la región, un beneficio que impacta positivamente tanto a la planificación logística de las empresas como al consumidor final en las cajas de cobro.

Al respecto, un análisis de la Universidad de Purdue, respaldado por la Asociación de Refinadores de Maíz y la Coalición Agrícola para el T-MEC, cuantificó este impacto utilizando datos de precios minoristas del Oficina de Estadísticas Laborales para 85 categorías de alimentos.

El informe concluye que la apertura arancelaria logró reducir el nivel de precios alimentarios en Estados Unidos en unos 22 puntos de índice (1993 = 100) para 2024 en relación con un escenario contrafactual sin acuerdo, lo que representa un alivio económico de aproximadamente 500 dólares anuales por familia.

El estudio proyecta que un intercambio previsible y libre de aranceles deprime los precios alimentarios a largo plazo. En específico, cada reducción de un punto porcentual en los aranceles preferenciales moderó el avance anual de los precios en 0.6 puntos porcentuales, un beneficio acumulativo que alcanza una baja de 2.8% al cabo de una década.

Esta previsibilidad en los costos fronterizos es defendida por la Federación Nacional de Minoristas —en coordinación con sus contrapartes de México y Canadá— como un factor crítico para la competitividad del sector retail y la contención de presiones inflacionarias operativas.

Restauranteros, misma línea

Por su parte, la Asociación Nacional de Restaurantes advirtió que la plena vigencia del T-MEC es vital para una industria que opera con márgenes de ganancia sumamente estrechos.

Aunque la oferta estadounidense es predominantemente doméstica, la organización enfatizó que las importaciones desde México y Canadá resultan indispensables para blindar las cadenas de suministro y garantizar el abastecimiento durante todo el año.

De acuerdo con la USCC, el riesgo de perder las ganancias en asequibilidad es real. El estudio sobre el efecto del comercio norteamericano en los precios de los alimentos en Estados Unidos también proyecta que eliminar las preferencias arancelarias del T-MEC (un escenario de “reversión simétrica”) podría elevar el índice de precios de los alimentos en aproximadamente 12 a 13 puntos por encima del nivel de referencia en una década.

La USCC concluyó que el valor del T-MEC para la agricultura debe entenderse no solo en términos de acceso al mercado para los exportadores, sino también como una herramienta práctica para mantener eficientes las cadenas de suministro de alimentos y productos agrícolas —y hacer que los alimentos sean más asequibles— en un momento en que es una preocupación para las familias estadounidenses y la certeza de los costos es esencial para las empresas alimentarias.