Padres buscadores enfrentan culpa y exigencia social

En el marco Día Del Padre, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó a reconocer la labor y la fortaleza de los padres buscadores, así como de quienes buscan a sus papás desaparecidos.

"Alentamos la solidaridad y la empatía hacia las familias que anhelan reencontrarse con sus seres queridos desaparecidos", escribió en redes sociales.

Asimismo, sostuvo que las acciones de movilización y sensibilización son expresiones legítimas que pueden coexistir, en un marco de sensibilidad, respaldo y respeto, con otras formas de manifestación en el espacio público.

Cargan culpa

Por su parte, colectivos y expertos destacaron los efectos profundos que implican las desapariciones en los padres buscadores, cuya situación ha generado desigualdades en la responsabilidad tanto del quehacer de búsqueda como del trabajo de cuidados que dicha labor implica.

Durante un foro sobre los Impactos psicosociales y labores de cuidados en hombres buscadores, organizado por Fundar, se advirtió que en el caso de los hombres buscadores, el mandato del “deber ser” fuertes e irrompibles, ha provocado una autoinvalidación o minimización del reconocimiento de su fragilidad, vulnerabilidad en situaciones como la desaparición de un ser querido.

De igual forma, añadieron que si bien la presencia de los padres buscadores es minoría en comparación con las madres, es importante reconocer a aquellos que han asumido la responsabilidad de tener un rol activo de búsqueda dentro de su familia.

"El día del padre como otras fechas significativas, alberga afectos profundos, y más aún cuando se experimenta la ausencia de una hija o un hijo. Padres en búsqueda pasan dicho día en acciones públicas, diligencias u otras actividades que contribuyan a aminorar el dolor ante la incertidumbre de no saber el paradero de sus retoños", señala el análisis.

En este contexto se reconoció que algunos padres cargan con la culpa por no haber protegido a sus hijos e hijas y evitar que fueran desaparecidos.

Al tiempo que no pocos de los padres buscadores se sienten presionados en mostrarse fuertes y con entereza.

Mientras que esta situación empeora en condiciones de pobreza y desigualdad, particularmente, en integrantes de comunidades indígenas, un agravante con el que se enfrentan es el racismo estructural e institucional.

Por otro lado, los asesinatos de padres buscadores no han dado tregua, ya sea en manos de grupos criminales o de agentes estatales. El caso más reciente es el de Magdaleno Pérez Santes de 41 años e integrante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, Poza Rica, Veracruz. Buscaba a su hija Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida desde el 22 de noviembre de 2019 en Tres Cruces, Poza Rica. Murió el 12 de marzo de este año luego de haber sido detenido y golpeado por elementos de la policía municipal de Poza Rica.