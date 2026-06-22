Sancionan con 777.8 millones de pesos a exfuncionarios de Segalmex

María G., René G., Miguel C. y Juan R., funcionarios del organismo sectorizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), hoy denominado Alimentación para el Bienestar (AliBien), fueron inhabilitados por 10 años y les fue aplicada una sanción económica solidaria de 777.8 millones de pesos, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

En 2019, los servidores públicos adscritos a la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos y la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex ejercieron en exceso recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para gastos de operación y usaron indebidamente recursos del referido programa para el Programa de Fertilizantes.

Mediante comunicado de prensa, la dependencia precisó que en total fueron sancionados 27 funcionarios; siete de AliBien, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Gobernación (Segob) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por sanciones graves, impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y 20 de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional, entre otras, por sanciones no graves, aplicadas por la SABG conforme la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por recibir dinero en 2023 para eliminar adeudos de energía eléctrica, Ramiro R., de la División de Distribución Zona Torreón de la CFE, fue inhabilitado por un año y se hizo acreedor a una sanción económica de 9,000 pesos.

A Shiddarta V., del Instituto Nacional de Migración (INM) de Segob, por sustraer bienes propiedad del Instituto, en 2021, se inhabilitó por un año y fue sancionada con 1,380 pesos.

En 2022, Carlos M., de la Unidad Médica Familiar 178 del IMSS en Jalisco, tomó rayos X de pelvis sin autorización de la paciente; fue inhabilitado por un año.

Otras sanciones

Por faltas no graves, la SABG sancionó con destitución e inhabilitación por hasta cuatro meses y suspensiones de un mes a tres funcionarios de Pemex, uno de la SSPC, dos del IMSS, cinco de la GN, dos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), uno de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dos de CFE, uno del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), uno de la Secretaría de Economía (SE) y dos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF).

En Pemex se sancionó con destitución e inhabilitación por tres meses a Luis J., del Departamento de Tripulación de Operación y Mantenimiento Eléctrico, en Chiapas, porque en 2025 se dirigió de forma irrespetuosa a sus compañeros e introdujo bebidas alcohólicas al lugar de trabajo.